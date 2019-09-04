На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обсуждается широкий круг проблем, которые России и другим странам предстоит решать в ближайшем будущем. Прокомментировать некоторые важные аспекты международного сотрудничества мы попросили Вячеслава Трубникова. Он, Герой России, был директором СВР, первым заместителем министра иностранных дел России, послом РФ в Индии.

Вячеслав Иванович, однажды вы сказали, что после распада СССР мы увлеклись выстраиванием отношений с западными странами и совсем забыли про восточный вектор - Китай, Индия, арабские страны... Теперь мы пытаемся наверстать упущенное?

Вячеслав Трубников: После распада Советского Союза эйфория от потепления отношений породила однобокость внешней политики и торгово-экономических связей. Цена такого одновекторного подхода могла со временем оказаться очень высокой, вплоть до снижения суверенитета нашего государства.

После распада Советского Союза эйфория от потепления отношений породила однобокость внешней политики и торгово-экономических связей

К счастью, в начале этого века ситуация стала меняться. Помню, в 2004 году, перед моей командировкой послом в Индию, президент Владимир Владимирович Путин особо подчеркивал важность экономической дипломатии, необходимость содействия торговому и инвестиционному сотрудничеству с нашим стратегическим партнером. Смена внешнеполитической парадигмы, которую пресса позже окрестила "поворотом на Восток", несомненно, изменила наши экономические отношения с Китаем, Индией, Вьетнамом, другими странами. И это было очень дальновидным решением. Ведь жесткое давление на Россию со стороны западного альянса вернулось, и оно продолжает нарастать.

Восточный экономический форум - это еще один шаг в создании альтернативного вектора сотрудничества России на международной арене. Чего от него ожидаете вы?

Вячеслав Трубников: Судьба сложилась так, что мне пришлось довольно долго заниматься дипломатической работой в Южной Азии. Дольше всего в Индии - 16 лет. Поэтому мне проще говорить о наших связях с этой страной. Насколько успешно мы с ней сотрудничаем? Приведу лишь две цифры. Товарооборот России с Индией балансирует где-то на уровне 11 миллиардов долларов США, а китайско-индийский - на уровне 65 миллиардов. Думаю, традиционных сфер партнерства - мирный атом, поставка энергоносителей, военно-техническая сфера, космос - уже недостаточно. Это, конечно же, понимают и лидеры наших стран, по инициативе которых не так давно был создан совершенно новый механизм сотрудничества - Российско-индийский стратегический экономический диалог.

На последнем заседании в Нью-Дели, которое проходило в середине июля, обсуждался широкий спектр нашего делового партнерства: цифровая трансформация и передовые технологии, совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, сотрудничество в банковском секторе, финансах и промышленности, торговле, туризме... Поэтому участникам Восточного экономического форума не придется прорабатывать проблемы сотрудничества на индийском направлении с чистого листа. И то, что на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди, говорит о многом. Это, безусловно, хороший импульс для развития экономических связей наших стран.

А есть ли принципиально важное, стратегическое направление, без которого наши экономические отношения с Индией трудно будет перевести на новый уровень? На чем стоит сделать особый акцент?

Вячеслав Трубников: На мой взгляд, сегодня краеугольный камень экономических отношений с Индией - это логистика. Нам необходимы масштабные инфраструктурные проекты, которые позволят быстро перемещать любые грузы - современные технологии, энергоносители... Логистика должна измениться радикально. Без этого мы так и останемся на уровне прошлого века.

Назову "навскидку" лишь несколько проектов. "Транспортный коридор Север - Юг", который может стать "нитью" для соединения с китайским глобальным проектом "Один пояс - один путь". Создание морского транспортного маршрута, связывающего индийский порт Ченнаи с российским портом Владивосток. Сейчас суда из Индии идут туда 40 дней через Суэцкий канал и Европу. Новый морской путь позволит индийским кораблям достигать Дальнего Востока за 24 дня.

Кроме того, представляет интерес инвестиционное и иное участие Индии в освоении Арктики, в строительстве современного порта на российском Севере. А Россия со своей стороны могла бы стать партнером в судостроении на одной из индийских верфей, например в Вишакхапатнаме.

Индия - традиционный покупатель российских вооружений. Например, наших истребителей. В ближайшем будущем этот тренд сохранится?

Вячеслав Трубников: Будучи российским послом в Индии мне довелось активно содействовать продвижению на рынок этой страны наших самолетов в основном военного назначения. Кроме того, мне приходилось курировать совместное производство противокорабельной ракеты "БраМос". Покойный ныне президент Индии доктор Абдул Калам называл этот проект образцом международного военно-технического сотрудничества.

Но это не означает, что наше партнерство должно ограничиваться лишь сферой оборонных технологий. Сейчас на Иркутском авиазаводе идет работа по созданию среднемагистрального пассажирского авиалайнера МС-21, который по оценкам экспертов вполне может стать конкурентом "боингам" и "эйрбасам". Почему бы индийской авиакорпорации ХАЛ не принять участие в этом проекте? Тем более что у нее уже есть позитивный опыт работы с нашими иркутскими авиастроителями по совместному производству истребителя Су-30МКИ.

Необходимость в гражданских самолетах только возрастает. Ведь нас связывают с Индией все больше транспортных коридоров в небе. Из последних событий исключительно интересна идея открытия прямого авиасообщения Новосибирск - Дели.

Один из министров Индии как-то сказал, что отношения между нашими странами должны быть похожими на матрешку. Складываться не только на высшем уровне, но и через регионы. Вы с ним согласны?

Вячеслав Трубников: Безусловно. Это открывает для двусторонних партнерских связей наших стран неограниченные возможности. Поскольку мы говорим о ВЭФ-2019, с ходу назову точки, которые территориально находятся на востоке страны. Прежде всего уже упоминавшийся ранее порт Владивосток, Комсомольск-на-Амуре с различными предприятиями оборонного назначения, Иркутск с его огромным потенциалом в авиастроении...

Особо хочу сказать о Новосибирске, где приступают к реализации масштабного проекта "Академгородок 2.0". Мне кажется, это начинание способно вызвать очень живой интерес в научных кругах Индии. Уже довольно скоро заканчивается срок действия Комплексной долгосрочной российско-индийской программы научно-технического сотрудничества, и пора искать новые формы партнерства. Перспективы, которые создает проект "Академгородок 2.0", очень подходят для этого.

Кстати, нынешний премьер Индии Нарендра Моди, когда руководил штатом Гуджарат, уже сотрудничал напрямую с российскими регионами. Именно ему принадлежит идея ознакомительной поездки во Владивосток глав пяти индийских штатов и представителей 140 компаний, которая предшествовала форуму.

Имеет ли ценность взаимоотношений с Индией только экономический эквивалент или нас связывает нечто большее?

Вячеслав Трубников: Я бы не стал мерить все лишь финансовой линейкой. Взгляды Индии на архитектуру международных отношений во многом совпадают с российским видением будущего планеты. Индия не поддается санкционному шантажу западных стран и выстраивает отношения с нами, исходя из национальных интересов и близких духовных ценностей.