Камчатка и Кузбасс наметили план совместных мероприятий до 2024 года

Дорожную карту до 2024 года подписали на Восточном экономическом форуме губернаторы Камчатского края и Кемеровской области Владимир Илюхин и Сергей Цивилев, сообщили в пресс-службе камчатского правительства.

Соглашение о сотрудничестве между этими регионами подписано в июне. Согласно дорожной карте, Камчатка и Кузбасс будут обмениваться опытом формирования современной городской среды, реализации проектов государственно-частного партнерства и социальной инфраструктуры, развития туризма, транспортного сектора и сельского хозяйства, сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера.

"Камчатский край очень интересный регион с точки зрения туризма. Мы у себя развиваем эту отрасль и будем всячески поддерживать отношения между Кузбассом и Камчаткой", - отметил Сергей Цивилев.

Он также упомянул о планах обмена опытом по разработке месторождений твердых полезных ископаемых.

Кроме того, состоятся перекрестные поездки творческих коллективов и спортивных команд двух регионов.