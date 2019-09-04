Камчатский край выполнил поручение президента России Владимира Путина дальневосточным регионам и вошел в ТОП-30 Национального инвестиционного рейтинга, заняв в нем 28-е место.

За десять лет на Камчатке построено и модернизировано 22 рыбоперерабатывающих завода. Фото: Виктор Гуменюк

- Мы могли подняться еще выше, если бы не было административных барьеров со стороны федеральных контрольно-надзорных органов, - подчеркнул губернатор края Владимир Илюхин.

Потенциал для того, чтобы занять более высокие позиции в нацрейтинге, у Камчатки есть: растут и ее инвестиционная привлекательность, и общеэкономические достижения. В последнее десятилетие - в 2011-2018 годы - край демонстрирует устойчивую положительную динамику основных макроэкономических показателей. Так, например, номинальный объем ВРП ежегодно прирастал в среднем на 1,8 процента в сопоставимых ценах. В реальном же выражении он увеличился на 11,4 процента к уровню 2011 года и достиг 215,7 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства за этот период повысился на 39,7 процента за счет прироста добычи полезных ископаемых, рыболовства и переработки рыбной продукции.

Последовательная региональная экономическая политика и улучшение экономической ситуации на полуострове нашли отражение в положении края в общероссийском рейтинге. Камчатка вошла в число регионов с наиболее высокими темпами наращивания экономического и налогового потенциала. Сначала она заняла позицию в двадцатке, затем поднялась на 8-е место, по итогам 2017 года - на 2-е.

Хотя регион остается дотационным, очевидна тенденция к повышению собственных доходов, что свидетельствует о динамичном социально-экономическом развитии края.

- Налоговые доходы бюджета за первое полугодие 2018-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1,6 миллиардов рублей, или 16,2 процента. Удельный вес налогов в общем объеме доходов - 28,8 процента, - привела цифры и. о. министра финансов Камчатского края Людмила Алексеева. - Это обусловлено прежде всего ростом поступлений налога на прибыль за счет предприятий рыбопромышленного комплекса и налога на имущество благодаря постановке на учет новых объектов налогообложения ООО "ГазпромИнвестВосток".

Достижения края отметило министерство финансов РФ: Камчатка третий год подряд получает гранты из федерального бюджета как субъект Российской Федерации, достигший высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территории.

Положительные результаты в деле увеличения бюджета края за счет собственных возможностей дают как успешное развитие традиционных отраслей и сфер хозяйства, так и расширение деятельности в границах ТОР "Камчатка" и свободного порта, снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, инвест­квоты на вылов рыбы.

Рост ВРП обеспечен прежде всего рыбопромышленным и горнодобывающим комплексами.

Камчатка остается лидером по добыче водных биоресурсов: на ее долю приходится почти треть общероссийских уловов. В прошлом году по сравнению с показателем 2011-го вылов рыбы и морепродуктов увеличился в 1,5 раза. Путина-2018 стала рекордной за весь период организации рыболовства в регионе: объем добычи впервые превысил отметку в 1,5 миллиона тонн. Справиться с такими уловами помогла береговая перерабатывающая инфраструктура: за десять лет построено и модернизировано 22 рыбоперерабатывающих завода, а в целом в крае их более 190. Еще восемь предприятий рыбопереработки строят под инвестиционные квоты.

Развивается горнодобывающая отрасль. В Камчатском крае действуют три ГОКа по переработке золотосеребряных руд и четыре горнодобывающих предприятия. За 2018 год добыто 5,6 тонны золота. К 2020 году планируется создать ГМК мощностью до 450 тысяч тонн руды в год (2,0 тонны золота). Готовятся к реализации новые проекты. В первую очередь это строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Бечевинской бухте и освоение Крутогоровского месторождения каменного угля. В итоге появятся высокооплачиваемые рабочие места, решится проблема доставки в регион энергоресурсов.

Вслед за экономикой активно меняется социальная сфера. Как и другие регионы ДФО, Камчатский край получает "единую субсидию" на социальное развитие центров экономического роста. На полуострове модернизируют материально-техническую базу системы среднего профессионального образования, строят стадион "Спартак" и краевую больницу. За три года на это направят 4,7 миллиарда рублей.