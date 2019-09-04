Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике

Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.

В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров. В зону расширения включены хребет Ломоносова, котловина Подводников, поднятие Менделеева, южная оконечность хребта Гаккеля, зона Северного полюса и другие участки морского дна. Это может позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов минимум на пять миллиардов тонн условного топлива.

Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин отмечал, что проводятся дополнительные научные исследования, которые позволят России расширить свои границы на арктическом континентальной шельфе. Эту работу планировалось завершить летом.

"Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили", - цитирует РИА Новости заявление министра, прозвучавшее на площадке Восточного экономического форума.