На Камчатке создадут курорт международного класса

Соглашение о создании курорта вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый в Кмчатском крае в рамках V Восточного экономического форума подписали губернатор Камчатки Владимир Илюхин, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и председатель совета директоров ООО "Парк Три Вулкана" Сергей Бачин. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов. Ежегодно его будут посещать более 400 тысяч гостей.

Будут работать 12 различных объектов в районе вулканов, тысяча гостиничных номеров, 17 километров горнолыжных трасс и две канатные дороги. Общая стоимость проекта - 39,2 миллиарда рублей. 15 миллиардов в него готов вложить инвестор.

"Подобный инвестиционный проект задает правильные алгоритмы для развития всего региона, повышая его конкурентоспособность", - отметил Сергей Тырцев.

"Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств", - заявил Сергей Бачин.

"Благодаря этому проекту дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы может составить более 135 миллиардов рублей", - подчеркнула Зарина Догузова.