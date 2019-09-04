На ВЭФ объявили об участии роботов в Олимпиаде-2020

Система распознавания лиц и роботы будут задействованы на Олимпийских играх в Токио летом 2020 года.

Об этом заявил на сессии "Олимпизм и АТР: взаимное влияние", проходящей в рамках ВЭФ, спортивный директор Токио-2020 Кодзи Мурофуси.

Технология распознавания лиц станет использоваться, в частности, для аккредитации. Правда, бейджи пока никто не отменяет.

- Бейдж как таковой нужно будет носить, в каких-то местах прикладывать. Но время прохождения аккредитации мы постараемся сократить вдвое, а для участников высокого уровня процесс будет максимально упрощен, - сказал Кодзи Мурофуси.

Роботам доверят сопровождать гостей Олимпиады - они будут участвовать в презентации видов спорта, помогать ориентироваться на площадках, подносить еду и напитки.

- Особенно актуально это для Паралимпийских игр. Например, люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, смогут воспользоваться услугами роботов, - добавил спортивный директор Токио-2020.

Напомним, организаторы Олимпиады в Токио уже пообещали, что эти игры будут самыми инновационными из когда-либо проходивших. Кстати, этот принцип касается даже изготовления медалей - по словам Мурофуси, впервые медали для Олимпийских игр изготовят из переработанных материалов, в том числе гаджетов, что станет неотъемлемым вкладом в сохранение экологии Земли.

Справка "РГ"

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Для Японии это будут четвертые Олимпийские игры современной эры.