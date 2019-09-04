На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП

В этом году исполняется пять лет с момента создания режимов территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) в ДФО.

Итоги работы этих особых экономических зон подвели на пленарной сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке.

За пять лет в округе создано 20 ТОР, 1773 резидента которых планируют вложить в экономику Дальнего Востока более трех миллиардов рублей и создать 129 тысяч рабочих мест. Режим СПВ распространен на 22 муниципалитета в пяти регионах ДФО. Здесь 1404 резидента с 698 миллиардами рублей заявленных инвестиций.

За прошедший год Минвостокразвития ввело новые меры поддержки для инвесторов. Теперь инвестпроекты в режиме ТОР можно реализовывать в моногородах, а также на территории поверхностных водных объектов. Кроме того, государство стало компенсировать резидентам затраты на строительство инфраструктуры. Для тех, кто выращивает агрокультуры, производит молоко и молочные продукты, открыли рынок Китая, а выращивающим овощи в закрытом грунте обеспечили стабильные налоговые условия.

- Мы провели сравнительный анализ условий ТОР с условиями специальных экономических зон стран (СЭЗ) АТР по таким показателям, как налоговые и инфраструктурные преференции, стоимость энергоресурсов, а также набор услуг в рамках "единого окна. Выяснилось, что режим территорий опережающего развития конкурентен СЭЗ стран, особенно по стоимости энергоресурсов, - рассказал первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

В 2020 году министерство поставило перед собой пять задач: поддержку высокотехнологичных, инновационных проектов по глубокой переработке ресурсов, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры и развитие кластерного подхода к ТОР (в этом плане перспективен проект газопереработки в Амурской области), а также субсидирование процентной ставки по кредитам.

Кроме того, ведомство выступило с идеей налоговой альтернативы для инвесторов. Для них предлагается сделать единую налоговую ставку на прибыль в семь процентов (сейчас существует лишь определенный льготный безналоговый период).

- Предлагаемый нам набор льгот уникален: субсидирование строительства инфраструктуры, налоговые льготы, механизм "единой" субсидии, - отмечает представитель группы компаний "ЕСН" - резидента ТОР Свободный в Амурской области Вадим Медведев. - Что можно еще донастроить? Мы хотим лишь стабильности., чтобы изначально предлагаемые инвесторам условия не менялись, хотя бы на период окупаемости проекта.

В свою очередь, зампред правительства Амурской области Петр Пак рассказал, что в Приамурье в рамках ТОР реализуется 23 проекта с общим объемом инвестиций в один триллион рублей, благодаря которым будет создано более пяти тысяч новых рабочих мест. Он поддержал идею единйо налогвоой ставки в 7 процентов, так как существующая система не подходит для проектов крупных компаний в связи с длительным сроком окупаемости.

Он также попросил ускорить механизм расширения границ ТОР.

- Потенциальные инвесторы отказываются ждать три месяца (для них это слишком долго), и вкладывают деньги в другие территории, - сказал Пак.

- Есть смысл подумать об объединении режимов ТОР, СПВ в единый режим, взяв из них самое лучшее, и распространить преференциональный режим на весь Дальний Восток, - предложил исполнительный директор угледобывающей компании- резидента ТОР "Чукотка" Дмитрий Гаврилин.

Идея заинтересовала представителей представителей Минэкономразвития РФ.

- На площадке ДФО можно накапливать опыт, который потом можно перенсети на всю территорию ДФО. - Сомневаться в том, что режимы ТОР И СПВ на Дальнем Востоке эффективны, не приходится. Но это не значит, что они не требуют донастройки и развития, - отметил заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.- В ДФО есть возможность накапливать опыт, который потом можно перенести на территорию всей России.

По его словам, сейчас получается так, что между собой конкурируют не резиденты особых экономических зон, а сами эти зоны. Поэтому идея объединить их в единую преференциональную систему звучит интересно.

Помимо этого, резиденты ТОР отмечали необходимость эффективней и быстрей развивать инфраструктуру ТОР, а также уделять внимание не только промышленным компаниям, но и тем, кто работает в сфере услуг, к примеру, туркомпаниям. Основное, в чем сошлись и инвесторы, и представители власти - важность стабильности создаваемых для них условий.