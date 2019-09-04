На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов. Такие данные привел на сессии Восточного экономического форума "Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций" председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Цифры были выявлены в ходе исследования, которое комитет Госдумы провел совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ. Всего было опрошено около 250 респондентов.

Как отметил Харитонов, резидентами ТОР и СПВ реализовано более 80 проектов с объемом инвестиций 100 миллиардов рублей и создано около 10 тысяч рабочих мест.

Также, по данным 2018 года производительность труда увеличилась по сравнению с предыдущим годом, наиболее высокие показатели у ТОР "Приамурская", "Большой Камень", "Чукотка", "Южная", "Михайловский".

- Эти данные - реальные свидетельства заинтересованности инвесторов к предложенным инструментам, и обязывают нас с особым вниманием относиться к правоприменительной практике и чутко реагировать на возникающие вопросы, новые вызовы и риски - сказал Николай Харитонов, подчеркнув, что изменения в законы вносились девять раз.

Последним стал принятый Госдумой летом так называемый закон о "водных ТОРах", цель которого - добиться числа предприятий, занимающихся производством аквакультуры.

- Наш анализ показал, что государство выполняет все взятые на себя обязательства перед резидентами, а последние далеко не всегда, - добавил он.

В качестве примера он привел историю, произошедшую в 2017 году в Камчатском крае, когда заявленные восемь инвесторов отказались от реализации проектов в ТОР. Такие ситуации указывают также на недостаточную согласованность действий бизнеса с региональной властью.

Кроме того, Николай Харитонов озвучил и другие результаты исследования: 42 процента респондентов назвали главной проблемой административные барьеры, 60 процентов не знают о деятельности Агентства по привлечению инвестиций и Агентства по развитию человеческого капитала.

По его мнению, нужно продолжить работу над предоставлением преференций. Например, проработать введение налоговых преференций для резидентов ТОР и СПВ, предусмотреть, например, приоритет для резидентов ТОР и СПВ в получении инвестиций от институтов развития - Роснано, ВЭБ и других; провести инвентаризацию ресурсов - земля должна находиться в руках тех, кто хочет и может на ней работать; улучшить предпринимательский климат в сфере строительства - 53 процента респондентов обратили на это внимание.

Присутствующие на сессии представители бизнеса высказали свои пожелания. Юрий Тямушкин, генеральный директор "Ванинотрансуголь", компании, являющейся резидентом СПВ, рассказал об опыте создания свободной таможенной зоны - таможенного режима, который дает право ввозить и использовать иностранные товары без внимания таможенных пошлин.

- В структуре нашего проекта есть импортное оборудование, и мы должны были привести его из-за границы на площадку. Мы надеялись на то, что получим нулевую таможенную пошлину. Но для этого нужно обустроить таможенную зону. И тут мы столкнулись с расшифровкой закона, который говорит о том, как эту таможенную зону нужно обустроить.

Наш терминал, который занимает площадь 292 гектаров, нужно было оградить периметр 8,5 километра, обустроить его согласно требованиям камерами слежения и другим оборудованием, в итоге общие затраты составили 250 миллионов рублей, - рассказал он, отметив, что компании пришлось воспользоваться другой нормой таможенного законодательства. - Это очень непросто, но мы получили нулевую ставку.

Как пояснил представитель Дальневосточного таможенного управления Глеб Кича, о больших требованиях к созданию СТЗ говорят многие резиденты, и, о его словам, в приказ по их обустройству были внесены некоторые изменения с учетом мнения резидентов, но учтены были не все предложения. Работа над законодательством продолжается.

В целом этой преференцией воспользовались с 2016 года 18 резидентов, которые создали 18 СТЗ, большинство из них под ввоз основных производственных средств.

- Не охвачены только Бурятия, Забайкальский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. В текущем году оформлено около пяти тысяч деклараций на товары под процедуру свободной таможенной зоны, стоимость этих товаров чуть меньше миллиарда долларов, представлено освобождение от пошлин на сумму 13 миллиардов рублей. Это увеличение в несколько раз по сравнению с прошлым годом, - привел он данные.

Вторая проблема, с которой пришлось столкнуться предприятию, - невозможность ускоренного возврата НДС, что предусмотрено законодательством.

Среди других вопросов, поднятых резидентами, - изменение законодательства о страховых взносах, доступность кредитных ресурсов и другие.