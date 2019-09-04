На ВЭФ выбрали самую красивую девушку Дальнего Востока

Конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока 2019" провели в рамках V Восточного экономического форума. В нем приняли участие представительницы всех регионов ДФО. Победительницей стала амурчанка Полина Мельникова.

Защищать честь Приамурья вышли две красавицы. Но Полине повезло больше.

"В конкурсе видео-визиток девушка рассказала, как любит свой город, который бывает разным, как и она сама. При этом отметила, что особенно заряжают ее энергией исторические места Благовещенска", - отметили в пресс-службе правительства Амурской области.

Первой вице-мисс стала актриса Ева Кузьменко из Якутии. Девушка уже не в первый раз участвует в конкурсах красоты.

Второй вице-мисс назначили Елену Бурлакову из Бурятии.

"Спасибо большое моей второй семье, коллегам из театра "Байкал" и ансамблю "Раздолье" за огромную поддержку", - написала она на своей странице в Instagram.