4-6 сентября 2019 владивосток
Экономика
04.09.2019 10:50
Текст: Татьяна Дмитракова
Видео: Петр Суздальцев, Антон Усанов

Новый авиатерминал позволит Камчатке открыть прямые рейсы в страны АТР

На полях Восточного экономического форума Камчатский край соглашение с Приморским краем, Сахалинской областью и Чукотским автономным округов о развитии круизного туризма.

Создается своего рода морское Восточное кольцо России с тем, чтобы судозаходы лайнеров осуществлялись во все приморские территории Дальнего Востока.

Однако на западном побережье Камчатки нет ни одного портового сооружения в силу гидрологических особенностей. Поэтому сегодня идет поиск решений, которые позволят сооружать порты и на западе Камчатки.

Чукотка заключила на ВЭФ соглашение с крупным инвестором

Российские и иностранные инвесторы проявляют интерес ко многим отраслям экономики края, в частности, к сферам транспорта и логистики.

- На Камчатке нужно создавать современную инфраструктуру транспорта, в том числе авиационную, - подчеркнул губернатор края Владимир Илюхин. - Мы подписали соглашение с компанией "Аэропорты регионов". Она строит на полуострове новый международный терминал, который сможет принимать до миллиона человек в год и позволит решить проблему, связанную с отсутствием прямых регулярных рейсов из стран АТР. Мы очень хотим, чтобы к нам летали из Кореи, Японии, Китая. Мы используем сегодня возможности аэропортов Владивостока и Хабаровска, но хотим летать напрямую.