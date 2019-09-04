Новый авиатерминал позволит Камчатке открыть прямые рейсы в страны АТР

На полях Восточного экономического форума Камчатский край соглашение с Приморским краем, Сахалинской областью и Чукотским автономным округов о развитии круизного туризма.

Создается своего рода морское Восточное кольцо России с тем, чтобы судозаходы лайнеров осуществлялись во все приморские территории Дальнего Востока.

Однако на западном побережье Камчатки нет ни одного портового сооружения в силу гидрологических особенностей. Поэтому сегодня идет поиск решений, которые позволят сооружать порты и на западе Камчатки.

Российские и иностранные инвесторы проявляют интерес ко многим отраслям экономики края, в частности, к сферам транспорта и логистики.

- На Камчатке нужно создавать современную инфраструктуру транспорта, в том числе авиационную, - подчеркнул губернатор края Владимир Илюхин. - Мы подписали соглашение с компанией "Аэропорты регионов". Она строит на полуострове новый международный терминал, который сможет принимать до миллиона человек в год и позволит решить проблему, связанную с отсутствием прямых регулярных рейсов из стран АТР. Мы очень хотим, чтобы к нам летали из Кореи, Японии, Китая. Мы используем сегодня возможности аэропортов Владивостока и Хабаровска, но хотим летать напрямую.