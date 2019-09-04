Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц

Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, сейчас готовятся соответствующие поправки в законодательство.

Сегодня стоимость процедуры банкротства оценивается примерно в 200 тысяч рублей. Для многих должников это становится нереальной суммой.

Помимо того, что процедура дорогая, она еще и сложна в оформлении. Многие люди в непростой жизненной ситуации одновременно не могут осилить ее стоимость и порядок прохождения.

"Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тысяч рублей", - заключил Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.