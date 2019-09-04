Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

"Все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе и ряде других историй, связанных с взаимоотношениями работников и работодателей в той ситуации, когда зарплаты высокие и производительность высокая", - заявил Орешкин.

По его мнению, производительность труда вырастет лишь при коренном изменении структуры рынка труда. "Людям надо будет тратить больше времени на переобучение и на получение новых навыков. Поэтому в структуре времени, которое тратится на работу и переобучение, доля времени на обучение будет возрастать. Поэтому сокращение рабочей недели должно частично замещаться увеличением того времени, которое человек тратит на образование в течение всей своей жизни", - сказал глава Минэкономразвития.