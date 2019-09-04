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Экономика
04.09.2019 07:49
Текст: Елена Березина

Первая партия молока отправилась из Приморья в Китай

Глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Первая в истории партия молока из России отправилась в Китай через погранпереход в Приморском крае. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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"Китай является крупнейшим партнером Дальнего Востока. Китайские инвесторы присутствуют практически во всех отраслях промышленности. Есть два вида проектов, которые, на мой взгляд, являются знаковыми. Мы видим большой прогресс в отрасли аквакультуры. Китайские инвесторы приходят, вкладывают деньги. Создана специальная электронная карта, которая упрощает этот процесс. Второй блок - все, что связано с сельским хозяйством, а в первую очередь, - молочное животноводство. Нам интересны проекты, которые позволяют создавать добавленную стоимость здесь, на Дальнем Востоке, - отметил Леонид Петухов. - Но для запуска масштабных проектов нужно отработать логистику. И сегодня первая машина молока прошла на переход в Приморском крае. Случилось, не побоюсь этого слова, эпохальное событие".

К пограничному переходу Полтавка - Дунин грузовик доставил пять тонн цельного молока, произведенного в Приморье и обработанного на перерабатывающих мощностях в Хабаровском крае. Ранее в Китай поставлялось только мороженое молоко.