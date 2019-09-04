Первая партия молока отправилась из Приморья в Китай

Первая в истории партия молока из России отправилась в Китай через погранпереход в Приморском крае. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.

"Китай является крупнейшим партнером Дальнего Востока. Китайские инвесторы присутствуют практически во всех отраслях промышленности. Есть два вида проектов, которые, на мой взгляд, являются знаковыми. Мы видим большой прогресс в отрасли аквакультуры. Китайские инвесторы приходят, вкладывают деньги. Создана специальная электронная карта, которая упрощает этот процесс. Второй блок - все, что связано с сельским хозяйством, а в первую очередь, - молочное животноводство. Нам интересны проекты, которые позволяют создавать добавленную стоимость здесь, на Дальнем Востоке, - отметил Леонид Петухов. - Но для запуска масштабных проектов нужно отработать логистику. И сегодня первая машина молока прошла на переход в Приморском крае. Случилось, не побоюсь этого слова, эпохальное событие".

К пограничному переходу Полтавка - Дунин грузовик доставил пять тонн цельного молока, произведенного в Приморье и обработанного на перерабатывающих мощностях в Хабаровском крае. Ранее в Китай поставлялось только мороженое молоко.