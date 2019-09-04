Петропавловск-Камчатский сделают "умным городом"

Соглашение о стратегическом партнерстве в проектах по цифровизации экономики региона подписали на V Восточном экономическом форуме правительство Камчатского края и ПАО "МТС", сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на телекоммуникационную компанию.

Подписанный документ предусматривает, в частности, внедрение в Петропавловске-Камчатском системы "умного освещения", благодаря которой уличные фонари будут включаться только с наступлением сумерек или темноты и в случае, если на улице будут люди. Это сэкономит средства на электроснабжение.

В рамках соглашения также будет внедрена система мониторинга городской инфраструктуры. Это позволит в режиме реального времени следить за состоянием опорных стен и предупреждать их обрушение в периоды природных катаклизмов.

Анализировать туристические потоки Камчатки впервые на Дальнем Востоке будут с помощью инструментов Big Data. Данные телекоммуникационной компании помогут определить количество туристов, регионы и страны, из которых они прибывают, а также популярные среди гостей места и маршруты.

"В дальнейшем мы планируем увеличить количество цифровых проектов на полуострове", - отметил вице-президент компании по цифровым бизнес-решениям Валерий Шоржин.