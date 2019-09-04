Пятизвездочный отель на Камчатке появится в начале 2021 года

В рамках V Восточного экономического форума власти Камчатского края подписали соглашение о развитии туристического потенциала и инфраструктурных проектов региона с компанией-застройщиком "Новый дом" и банком ВТБ.

"Крупнейшая гостиница строится в самом центре Петропавловска-Камчатского, рядом с ключевыми туристическими объектами. Мы рассчитываем, что создание современного гостиничного комплекса станет импульсом к развитию на Камчатке делового туризма", - отметил губернатор края Владимир Илюхин.

Гостиничный комплекс начали возводить в 2016 году. После включения в инвестиционный проект дополнительных объектов - концертного зала, спа-центра, офисных помещений - его стоимость была увеличена до 5,5 миллиарда рублей. Два миллиарда предоставит банк ВТБ. Половина суммы выделяется в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства минэкономразвития РФ. Заем будет выдан на пять лет.

"Новое соглашение станет важным шагом к укреплению социально-экономического потенциала Камчатки - стратегически важного для страны региона. ВТБ оказывает поддержку краевому бизнесу в реализации проектов в различных отраслях. Развитие инфраструктуры сервиса и гостеприимства входит в число приоритетных", - заявил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Компания "Новый дом" - резидент Свободного порта Владивосток - уже возвела монолитные железобетонные конструкции здания гостиницы, состоящего из шести блоков, проложила наружные инженерные коммуникации и провела их техническое присоединение. Сейчас изготавливается фасадная система здания.

"Мы планируем завершить строительство в 1 квартале 2021 года. Уверен, благодаря поддержке банка ВТБ при содействии правительства Камчатского края мы реализуем нашу совместную инициативу и сдадим столь нужный жителям и гостям Камчатки объект", - сообщил учредитель ООО "Новый дом" Игорь Редькин.

Пятизвездочный гостиничный комплекс рассчитан на 177 номеров. В нем будут фитнес-центр с 25-метровым бассейном, SPA-зоной и баней в корейском стиле, развлекательные заведения, а также концертный зал на 500 мест.