Президент призвал сделать Дальний Восток центром притяжения

К кардинальным мерам в социальной сфере Дальнего Востока призвал президент на заседании президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума. Этот регион должен стать центром притяжения для тысяч людей из других частей страны, но пока приток меньше оттока, и глава государства этим очень обеспокоен. "Притормаживать" и "плыть по течению" нельзя, считает он.

Темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке в три раза превышают среднероссийские, констатировал Владимир Путин. "Конкретных достижений немало", - подчеркнул он, но нужно поговорить о том, что еще сделать и что пока не удается.

Кардинальные шаги, как в промышленном производстве, сегодня нужны и в социальной сфере. Один из главных индикаторов - численность населения - пока "находится в тревожной, красной зоне", сказал Путин. Почти во всех дальневосточных регионах она снижается. Тех, кто уезжает, пока больше, чем тех, кто приезжает. Хотя приток растет, но он не покрывает то количество людей, которое уезжает, пояснил он.

Внимание к проблемам здравоохранения, образования, обеспеченности жильем должно быть постоянным, объяснил глава государства. На всех уровнях власти нужно строить работу так, чтобы интересы и запросы людей всегда стояли во главе угла, указал он. В том числе в ходе реализации крупных инвестпроектов, продолжил Путин, призвав уже сейчас думать о том, кто и в каких условиях будет работать на новых производствах, где они будут жить, где будут учиться их дети, насколько благоустроены будут города и поселки.

"Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны", - заявил Путин. Задачи всем хорошо известны, но решать их нужно быстрее. "Динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона, - указал он. - Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах, может завтра обернуться потерями не только темпа, но и качества развития региона в целом".

Ключевая цель - достижение опережающего развития стратегически важного для страны макрорегиона, заявил глава государства. Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года в целом разработан, заметил он, причем работа шла "с земли", с открытым обсуждением. Там отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов. "Декларации, благие пожелания никому не нужны... Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а, значит, подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства", - заключил президент.