Путин анонсировал переговоры по созданию ЗСТ между Индией и ЕАЭС

Во время заявления для прессы на полях Восточного экономического форума после двусторонних переговоров Путин назвал индийского премьера Нарендру Моди "действительно большим другом нашей страны", а Индию - одним из ключевых партнеров России. "Отношения между нашими государствами носят действительно стратегический и особо привилегированный характер", - подчеркнул он.
"Наши переговоры всегда проходят в дружеской откровенной атмосфере неизменно содержательно и конструктивно. Так было и в этот раз", - оценил Путин.
Приоритетное внимание лидеры уделили торгово-экономическим отношениям. Товарооборот в прошлом году составил 11 миллиардов долларов, рост почти на 17%. Общей целью российский лидер назвал создание зоны свободной торговли Индии и Евразийского экономического союза. В ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соглашения. Президент также назвал важной практику использования национальных валют во взаимных расчетах.
Предметно Путин и Моди обсудили взаимодействие в энергетике. Значительная часть экспорта российских углеводородов идет в Индию с Дальнего Востока, констатировал президент РФ и пригласил инвесторов участвовать в масштабных проектах "Дальневосточный СПГ" и "Арктик СПГ-2".
Путин объявил, что прорабатывается новая редакция программы ВТС на десять лет и отметил, что Россия не только поставляет в Индию вооружение, но уже налажено совместное производство новейшей продукции военного назначения. "Реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов К-226Т, ракетных ударных систем", - пояснил он.
"Во Владивостоке солнце встает раньше, чем в других регионах", - заметил Моди. "Россия смогла победить природу, и это действительно источник вдохновения для всего мира", - добавил он, подчеркнув, что для него честь быть в этом городе.
Моди назвал Путина близким другом и был очень рад, что стал первым индийским премьер-министром, который посетил Владивосток.
"Сегодня нам нужен многополярный мир", - заявил Моди и подчеркнул, что вместе с Путиным выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела других стран. Еще индийский премьер рассказал, что была согласована пятилетняя "дорожная карта" по сотрудничеству в добыче углеводородов и развитию СПГ на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе.
"Что касается стратегических областей, например обороны, то мы здесь подписали соглашение о создании совместных предприятий по производству запасных частей в Индии. Это станет огромным толчком для всей нашей промышленности. Что касается совместного предприятия по производству автоматов АК-203, он позволит вывести наше сотрудничество в области обороны за рамки узких отношений, даст надежный тыл в виде нашего совместного производства", - оценил Моди.
"Мы выводим наши отношения за пределы наших столиц", - подчеркнул индийский премьер.