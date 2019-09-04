Путин анонсировал переговоры по созданию ЗСТ между Индией и ЕАЭС

Общая цель России и Индии - создание зоны свободной торговли (ЗСТ) Индии и Евразийского экономического союза. Первый раунд переговоров состоится уже скоро, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во Владивостоке.

Во время заявления для прессы на полях Восточного экономического форума после двусторонних переговоров Путин назвал индийского премьера Нарендру Моди "действительно большим другом нашей страны", а Индию - одним из ключевых партнеров России. "Отношения между нашими государствами носят действительно стратегический и особо привилегированный характер", - подчеркнул он.

"Наши переговоры всегда проходят в дружеской откровенной атмосфере неизменно содержательно и конструктивно. Так было и в этот раз", - оценил Путин.

Приоритетное внимание лидеры уделили торгово-экономическим отношениям. Товарооборот в прошлом году составил 11 миллиардов долларов, рост почти на 17%. Общей целью российский лидер назвал создание зоны свободной торговли Индии и Евразийского экономического союза. В ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соглашения. Президент также назвал важной практику использования национальных валют во взаимных расчетах.

Предметно Путин и Моди обсудили взаимодействие в энергетике. Значительная часть экспорта российских углеводородов идет в Индию с Дальнего Востока, констатировал президент РФ и пригласил инвесторов участвовать в масштабных проектах "Дальневосточный СПГ" и "Арктик СПГ-2".

Путин объявил, что прорабатывается новая редакция программы ВТС на десять лет и отметил, что Россия не только поставляет в Индию вооружение, но уже налажено совместное производство новейшей продукции военного назначения. "Реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов К-226Т, ракетных ударных систем", - пояснил он.

"Во Владивостоке солнце встает раньше, чем в других регионах", - заметил Моди. "Россия смогла победить природу, и это действительно источник вдохновения для всего мира", - добавил он, подчеркнув, что для него честь быть в этом городе.

Моди назвал Путина близким другом и был очень рад, что стал первым индийским премьер-министром, который посетил Владивосток.

"Сегодня нам нужен многополярный мир", - заявил Моди и подчеркнул, что вместе с Путиным выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела других стран. Еще индийский премьер рассказал, что была согласована пятилетняя "дорожная карта" по сотрудничеству в добыче углеводородов и развитию СПГ на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе.

"Что касается стратегических областей, например обороны, то мы здесь подписали соглашение о создании совместных предприятий по производству запасных частей в Индии. Это станет огромным толчком для всей нашей промышленности. Что касается совместного предприятия по производству автоматов АК-203, он позволит вывести наше сотрудничество в области обороны за рамки узких отношений, даст надежный тыл в виде нашего совместного производства", - оценил Моди.

"Мы выводим наши отношения за пределы наших столиц", - подчеркнул индийский премьер.