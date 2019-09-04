Путин и Моди приняли совместное заявление

"Российско-индийские отношения успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне", - говорится в документе.

Лидеры условились интенсифицировать работу по устранению препятствий во взаимной торговле (включая защитные меры), таможенных и административных барьеров. Будет продолжена работа по продвижению системы взаиморасчетов в нацвалютах. Договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета.

Россия и Индия резко осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с ним.

Еще стороны договорились провести Форум высокого уровня по сохранению популяции тигров в Индии в 2020 году с участием стран ареала хищника, партнеров по сохранению и других заинтересованных сторон.

Также была утверждена Стратегия действий по активизации российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Среди других документов - межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного производства запчастей и комплектующих для вооружения и военной техники российского (советского) производства, межправительственное соглашение об аудиовизуальном совместном производстве, программа по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, меморандум о взаимопонимании об использовании природного газа в качестве газомоторного топлива, меморандум в отношении сотрудничества в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, план о взаимодействии в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2019-2022 годы, соглашение об инвестиционном сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании по реализации инвестпроекта в области добычи коксующего угля на Дальнем Востоке, меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в рамках совместного развития бизнеса по реализации СПГ в Индии и по поставкам СПГ.