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04.09.2019 13:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом

Текст: Кира Латухина (Владивосток)

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Начиная доклад, глава Якутии Айсен Николаев задал риторический вопрос: "Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден". После чего продолжил: "Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний".

Владимир Путин не смог не прокомментировать такие скептические оценки. Отношение главы государства к этому региону известно, как и особое внимание, которое он ему уделяет лично, и нацеливает на это чиновников. Поэтому президент сказал так: "Не знаю, какие придурки так говорили".

"Говорили, мы помним, - сказал Николаев. - Четверть века назад".

"Ну, четверть века назад мало ли там чего делали, - заметил Путин. - Давайте будем говорить о сегодняшнем дне".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент ДФО Восточный экономический форум-2019
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