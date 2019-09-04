Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Начиная доклад, глава Якутии Айсен Николаев задал риторический вопрос: "Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден". После чего продолжил: "Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний".

Владимир Путин не смог не прокомментировать такие скептические оценки. Отношение главы государства к этому региону известно, как и особое внимание, которое он ему уделяет лично, и нацеливает на это чиновников. Поэтому президент сказал так: "Не знаю, какие придурки так говорили".

"Говорили, мы помним, - сказал Николаев. - Четверть века назад".

"Ну, четверть века назад мало ли там чего делали, - заметил Путин. - Давайте будем говорить о сегодняшнем дне".