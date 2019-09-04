Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске

Сегодня по телемосту с острова Русский президент открыл новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. "Вперед!" - дал команду Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил всех участников проекта. "Проект немаленький", - сказал он. Пропускная способность - 3 млн пассажиров в год - для края очень значимая цифра, отметил Путин. "Уверен, пойдет на пользу людям, которые здесь проживают и будут приезжать сюда", - подчеркнул он, похвалил природные ресурсы и красоты региона.

Строительство терминала началось в марте 2018 года. Его площадь - 27,7 тысячи квадратных метров.

Проект реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск".