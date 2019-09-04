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04.09.2019 17:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин показал Моди два вертолета

Текст: Кира Латухина (остров Русский)

Вертолеты, которые Россия будет поставлять Индии, президент Владимир Путин лично показал индийскому премьеру Нарендре Моди на острове Русский.

Прогулку по выставке "Улица Дальнего Востока" главы государств начали с осмотра легких многоцелевых вертолетов К-226Т. Их будут поставлять Индии в рамках подписанного в 2015 году межправсоглашения для нужд Минобороны.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин и Моди приняли совместное заявление

"Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море", - рассказал Путин. Это позволяет крылатой машине садиться прямо на палубу. На вертолете может быть установлен транспортный или медицинский модуль, а также пассажирский модуль повышенной комфортности.

Контракт предусматривает поставки 60 штук и производство 140 в Индии с уровнем локализации 50-70%. "Это в полном объеме то, что вы называете "Делай в Индии"", - сказал российский лидер.

Вторым вертолетом, который Путин продемонстрировал Моди, стал гражданский МИ-171А2. И их тоже будут поставлять в Индию.

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