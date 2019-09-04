Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина

На Сахалине в аварийном состоянии находится 10% жилищного фонда, и эту проблему нужно решать. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в рамках ВЭФ.

Исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко выступил с докладом, и по его окончании глава государства сделал несколько ремарок.

"Это, конечно, много. К сожалению, у нас в некоторых регионах примерно такая же ситуация. И хотя это проблема острая, она, безусловно, подлежит решению", - сказал Путин про ветхое жилье.

Президент решил дать поручение правительству. "К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с федеральным правительством подготовьте программу по поддержке Сахалина", - заявил он Лимаренко.

Причем делать это нужно не только на федеральные средства, но и совместно, ведь Сахалин - регион-донор.

Работой Лимаренко в целом Путин остался доволен. "Хорошо, что вы с людьми общаетесь много, и по региону ездите, и про наиболее острые вещи пометили", - подчеркнул глава государства.