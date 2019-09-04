Путин представил Инфантино премьеру Индии

На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Встреча произошла перед совместной прогулкой лидеров России и Индии по выставке "Улица Дальнего Востока".

Путин даже немного выступил в роли переводчика. "Предлагает сделать здесь футбольную школу", - передал он слова Инфантино своему помощнику Игорю Левитину.

На набережную пришел индийский премьер Нарендра Моди и Путин обратился уже к нему: "Хочу вам представить, это еще один президент - президент ФИФА Джанни Инфантино, наш хороший друг. Мы проводили в 2018 году чемпионат мира по футболу". "Он хочет развивать футбол в Индии", - улыбнулся российский лидер, после чего они с Моди отправились осматривать выставку.