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04.09.2019 17:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал Моди про медведей

Текст: Кира Латухина (остров Русский)

Ритуал для защиты от злых духов показали президенту России и премьер-министру Индии на выставке "Улица Дальнего Востока" на острове Русский в рамках Восточного экономического форума. Также лидерам подарили нефритовые четки и лично Владимиру Путину - камчатскую куколку.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Вместе с Нарендрой Моди российский лидер зашел в павильон Бурятии, где артисты в национальных костюмах показали ритуал для защиты от злых духов. Здесь же рассказывали о центре восточной медицины и об аппарате для определения ранней стадии инсульта - его протестируют в индийских клиниках. В Бурятии много нефрита, и глава региона Алексей Цыденов подарил высокопоставленным гостям нефритовые четки. "Одни - буддистские, а вторые - православные. Мы протоколу передадим", - сказал он.

Послушали лидеры видео-рассказ о красотах Камчатки, причем президент РФ заметил, что сам там был и "видел этих мишек". Также им рассказали о центре воспроизводства и реабилитации кречетов. Артисты со стенда попросили о совместном фото и одна из них подарила Путину амулет на счастье - куколку в камчатском платье.

В павильоне Приморья губернатор Олег Кожемяко поведал о программе сохранения популяции тигров. Президент сообщил Моди и о том, что в России идет работа и по сохранению снежного барса.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Восточный экономический форум-2019
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