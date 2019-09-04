Путин рассказал про строительство новых блоков АЭС в Индии

За 20 лет будет построено не менее 12 энергоблоков АЭС в Индии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума.

"В качестве флагманского совместного проекта рассматриваем сотрудничество "Росатома" с индийскими партнерами, в том числе в строительстве современной АЭС "Куданкулам". В рабочем режиме функционируют первые два ее блока", - отметил Путин.

Сооружение третьего и четвертого энергоблоков идет по плану, и в течение 20 лет будут возведены не менее 12 энергоблоков российского дизайна, заявил президент.