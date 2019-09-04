Росрыболовство: Цены на рыбу останутся стабильными

Лососевая путина в этом году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017 годом. Об этом на полях Восточного экономического форума "РГ" рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Лососевая путина успешно идёт, на те рекорды, которые были в прошлом году, не выйдем, но по сравнению с нечетным, 2017, годом путина достаточно успешная, плюс 25%. Сейчас порядка 440 тысяч тонн уже выловлено и больший объём продукции, в том числе красной икры, произведен", - сказал он.

Цены на рыбу и икру вырасти не должны, полагают в ведомстве. "Продукции достаточно, объёмов производства достаточно, поэтому мы считаем, что в целом ничто серьезно повлиять на увеличение стоимости не может, поэтому цены должны быть стабильны", - считает Илья Шестаков.

Вчера стартовал прием заявок на участие в аукционе по распределению квоты на добычу крабов в электронной форме. Он продлится до 3 октября 2019 года, первые крабовые аукционы по новым правилам пройдут с 7 по 15 октября, победители торгов приступят к добыче крабов с 2020 года. Но для рядовых покупателей ничего не изменится. "Не переориентируется краб на внутренний рынок, потому что на внешних рынках его стоимость достаточно высокая. Может достигать 40-45 долларов за килограмм. Основное направление- это экспорт. Всегда 95% краба уходило на экспорт, около 5% оставалось на внутренний рынок. Понятно, что это премиальный продукт, он никогда особо дешевым не будет", - уверен глава Росрыболовства.