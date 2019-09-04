Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни женщин в России выросла до 78,5 лет, у мужчин до 68,5 лет. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, чтобы люди жили дольше, нужно заниматься профилактикой заболеваний. На форуме она рассказала о применении новой четырехвалентной вакциной от гриппа групп высокого риска, к 2023 году министерство планирует окончательно заменить им существующие трехвалентные вакцины.

Также министр рассказала от роста медицинского туризма в России. Только за первые полгода 2019-го поток медицинского туризма превысил показатели прошлого года и составил 530 тысяч человек.