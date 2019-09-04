Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

По словам министра, подобный переход возможен в долгосрочной перспективе. "Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло?", - передает ТАСС слова Топилина. По его словам, пока в мире нет стран с 4-дневной рабочей неделей.

Ранее эксперты "Российской газеты" отмечали, что существуют отдельные прецеденты, когда компании сами корректируют продолжительность рабочей недели. Так, по словам доцента кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им Г.В. Плеханова Инги Корягиной, в этом году уже 15 процентов организаций на западе предлагают некоторым своим сотрудникам четырехдневную рабочую неделю продолжительностью 32 часа или менее. Для сравнения: в прошлом году было 13 процентов таких работодателей.

"Но по большей части, четырехдневная рабочая неделя - это лишь определенный модуль организации рабочего процесса. Просто работодатель увеличит рабочий день до 10 часов с тремя выходными", - добавляет эксперт. Для многих, как подчеркивает Корягина, эта модель привлекательна. Например, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. "Некоторые компании предпочитают трудоголиков. Работая по 10-11 часов в день, можно "засветиться", - считает эксперт. - Компании могут сами устанавливать рабочие дни. Не все хотят начинать неделю с понедельника. 4 дневная рабочая неделя им может позволить работать, например, со вторника по пятницу. Или со среды по субботу. Трехдневный перерыв способствует снижению загрязнения окружающей среды, расходов на топливо и стоимости топлива".