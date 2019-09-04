В Приамурье обеспечат устойчивое энергоснабжение

В рамках V Восточного экономического форума губернатор Амурской области Василий Орлов и гендиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе холдинга. В рамках этой договоренности будет обеспечено устойчивое энергоснабжение потребителей региона.

Правительство Приамурья окажет содействие проектам ПАО. В том числе в области градостроительной деятельности. Поможет в оформлении прав пользования природными ресурсами. Совместно стороны смогут реализовывать долгосрочную тарифную политику, мероприятий по развитию города Свободного.

Региональные власти также помогут "РусГидро" увеличить загрузку тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ.

Руководство холдинга в свою очередь будет помогать областному правительству воплощать в жизнь социальные программы.

Напомним, V Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября на острове Русском во Владивостоке. Площадкой для его проведения традиционно стал Дальневосточный федеральный университет.