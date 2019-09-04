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04.09.2019 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье военные нашли пропавшего без вести подростка

Текст: Дина Непомнящая

В Приморском лесу больше недели искали 15-летнего парня. 23 августа он отправился за грибами и потерялся. Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа обнаружили подростка на пасеке в пяти километрах от села Отрадное.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по ХМАО-Югре
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Грибника уже успели объявить пропавшим без вести. Чтобы отыскать его военные прошли около 80 квадратных километров.

"На поиски подростка решением командования Восточного военного округа было выделено 50 военнослужащих и три единицы автомобильной техники повышенной проходимости", - сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Сейчас подросток госпитализирован в Михайловскую центральную районную больницу.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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