В Приморье военные нашли пропавшего без вести подростка

В Приморском лесу больше недели искали 15-летнего парня. 23 августа он отправился за грибами и потерялся. Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа обнаружили подростка на пасеке в пяти километрах от села Отрадное.

Грибника уже успели объявить пропавшим без вести. Чтобы отыскать его военные прошли около 80 квадратных километров.

"На поиски подростка решением командования Восточного военного округа было выделено 50 военнослужащих и три единицы автомобильной техники повышенной проходимости", - сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Сейчас подросток госпитализирован в Михайловскую центральную районную больницу.