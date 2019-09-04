Валерий Лимаренко: Повысилась транспортная доступность Сахалина и Курил

Сахалинская область - единственный в России островной регион, и он находится в центре АТР. В этом, по мнению главы области Валерия Лимаренко, корень всех сахалинских проблем и преимуществ.

Преимущества - природные богатства общей годовой стоимостью 15 миллиардов долларов: нефть и газ шельфовых месторождений, уголь, рыба. В числе проблем одна из важнейших - транспортная доступность островов.

- Люди не могут улететь в отпуск, командировку, смениться с вахты. Это неправильно, ведь регион обладает колоссальными ресурсами и получает огромную экспортную выручку, - отметил врио губернатора.

В результате обсуждения ситуации с министром транспорта РФ и руководством компании "Аэрофлот" появилось принципиальное решение: с 7 октября ведущий российский авиаперевозчик начнет выполнять полеты на Сахалин.

- Мы удвоили объемы пассажирских перевозок на воздушном транспорте. Появилось три дополнительных авиамаршрута внутри области. Сегодня в регионе 19 направлений полетов - в 1,5 раза больше, чем было в 2018-м, - привел данные Валерий Лимаренко. - И мы будем субсидировать все эти маршруты, цена внутриобластных полетов снизится для сахалинцев и курильчан втрое. Вводится и "плоский тариф".

На острове завершили перешивку узкой железнодорожной колеи на широкую. Теперь можно удобно и быстро как путешествовать, так и решать производственные задачи. Принимается большая программа строительства автомобильных дорог, ведь только треть трасс заасфальтирована. В 2020 году дорога Южно-Сахалинск - Оха получит статус федеральной.

По сведениям областных властей, каждый десятый дом на островах - аварийный. Для обновления жилфонда в 2019 году вводится более 300 квадратных метров, в 2020-м - свыше 400, в следующие годы планируется сдавать по 500 и более. Для сравнения: в прошлом году построено 260 квадратных метров жилья.