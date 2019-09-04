Администрация Якутска ввела в городе режим чрезвычайной ситуации из-за аномального обмеления реки Лена. Маловодье создает проблемы для судоходства, под угрозой оказалось водоснабжение города.

Обычно к зиме городской водозабор отрезает от фарватера широкая песчаная коса. К этому времени работники местного "Водоконала" углубляют в ней прорезь, чтобы вода могла беспрепятственно поступать в ковш водозабора. Но теперь к углублению протоки они вынуждены будут приступить значительно раньше, причем работы предстоит выполнить больше, чем прежде. На предприятии отмечают, что уровень воды в реке сейчас выше зимнего минимума всего на 1,3 метра и на два с лишним метра ниже, чем обычно в это время года. Если такое положение вещей сохранится до глубокой осени, возникнет угроза прекращения поступления воды в ковш водозаборных и водоочистных сооружений.

- У нас проводят исследования ученые МГУ. Окончательные результаты будут известны в середине сентября, но, по предварительным данным, прорезь надо углублять в два раза. И делать это необходимо до ледостава, - подчеркивает руководитель АО "Водоканал" Анатолий Кырджагасов.

С серьезными проблемами столкнулись и речники.

- Река обмелела беспрецедентно. Мы вынуждены загружать суда не более чем на 60 процентов, производить полную загрузку не позволяют глубины, точнее, их отсутствие. Причем такая ситуация складывается не только на всем протяжении Лены, но и на других реках республики. В этих условиях нам надо доставлять на Север жизнеобеспечивающие грузы. Там, где в обычной ситуации можно было бы отправить один теплоход, сейчас мы вынуждены задействовать три с неполной загрузкой. Конечно, программу завоза мы выполним, но в эту навигацию несем огромные незапланированные расходы, - рассказал "РГ" гендиректор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов.

Из-за многочисленных мелей вынуждены менять привычные маршруты паромы, в отсутствие моста связывающие Якутск с заречными районами. А местные водители печально шутят: да нужен ли он теперь вообще, этот мост? С такими темпами обмеления на противоположный берег скоро можно будет переезжать на "уазиках".

Первыми пострадавшими от маловодья стали владельцы катеров и лодок. Уже в начале августа акватория городской лодочной станции превратилась в отрезанную от реки большую лужу. С той поры уровень воды опустился еще ниже.

Происходящее связывают с тем, что предыдущая зима в Якутии и Иркутской области была малоснежной, а лето оказалось очень жарким и сухим. Пока не зарядят осенние дожди, воде просто неоткуда будет взяться.