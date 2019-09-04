"В прошлом году объем соглашений, подписанных на форуме, составил 3,1 триллиона рублей. В этом году мы ожидаем не меньших результатов. Сейчас все эти документы находятся в финальной стадии доработки. Нам важно, чтобы все соглашения были максимально качественными, работали на развитие нашего региона", - сообщил "РГ" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов (полностью интервью с ним читайте на сайте rg.ru в разделе "Тематические приложения", выпуск "Форум").
На территории Дальневосточного федерального округа сейчас реализуются почти 1,8 тысячи инвестиционных проектов (объем инвестиций по соглашениям составляет 3,8 триллиона рублей (фактически вложено уже 540 миллиардов).
Ожидается, что его посетят более восьми тысяч делегатов из 65 стран. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Цифры говорят сами за себя. Более 1700 резидентов реализуют в ТОР (территория опережающего развития) и СПВ (Свободный порт Владивосток) проекты на 60 миллиардов долларов. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Уже реализовано 230 проектов, вложено более шести миллиардов долларов, создано более 25 тысяч рабочих мест. "Когда пять лет назад мне задавали вопросы, что получится в результате организации территорий опережающего развития, то, скажу совершенно честно, мы думали о десятках новых проектах, может быть, сто, двести, триста, - вспоминал Юрий Трутнев. - Но если бы меня тогда спросили, сколько получится через пять лет, цифру 1700 я бы не назвал, конечно. Амбиции были все-таки поскромнее. ТОРы и СПВ себя оправдали".
Сегодня режимов ТОР и СПВ для инвесторов уже недостаточно. Известно, что при работе над системой льгот арктическим инвесторам возникли предложения, как улучшить систему преференций бизнесу на Дальнем Востоке. Именно на ВЭФ станет ясно, как именно.
Конкуренция за инвестора в Азиатско-Тихоокеанском регионе обостряется. "В условиях надвигающегося мирового кризиса, который провоцируется торговой войной США и КНР, значение расширения экономических связей вне американо-китайской системы приобретает особое звучание. Сам Китай будет вынужден искать новые возможности для повышения независимости от экспорта в США. К 2024 году ожидается рост товарооборота РФ и Китая до 200 миллиардов долларов, и это далеко не предел и не единственная повестка дня для Восточного экономического форума, - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Россия может предложить своим партнерам такие проекты, как особые экономические зоны для организации конкурентных производств, развитие маршрута "Северного морского пути", железнодорожного сообщения из Южной Кореи до Европы, а также ряд энергетических проектов, включая газопровод "Сахалин - Хоккайдо".
Конкуренция в мировой экономике повышается, и от расширения экономических связей и доступа к ресурсам зависит будущее экономик региона. Россия в этом отношении становится неким системным интегратором, который может объединить усилия правительств восточных экономик для расширения их возможностей по экспорту товаров наиболее эффективными путями до Европы.
Торговля растет
Пожалуй, самым заметным событием станет встреча сопредседателей созданной в 2016 году Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Именно эта встреча задаст тон китайской повестке дня российского форума. Наибольшее внимание будет уделено вопросам приграничного и межрегионального взаимодействия.
Это неудивительно, ведь последние два года Россия и Китай проводят перекрестные годы межрегионального взаимодействия. Когда они только открывались, заместитель председателя правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев особо выделил перспективность межрегионального сотрудничества в сферах сельского хозяйства и инфраструктуры. Спустя два года выяснилось, что полпред как в воду глядел. В нынешнем году Россия и Китай завершили наведение двух мостов через Амур, а наращивание поставок российской сельхозпродукции в КНР в 2018-2019 годах стало притчей во языцех.
В плане сельхозпоставок перспективы сотрудничества более чем радужные, рассказал торгпред России в КНР. Так, по его словам, Россия практически вчетверо в ближайшие три-четыре года увеличит поставки сои в Китай. "По итогам минувшего года поставки сои приблизились к миллиону тонн в год, - отметил он. - В ближайшие три-четыре года мы намерены довести их объем до 3,7 миллиона тонн в год". Он подчеркнул, что новые возможности для поставок российской сои в КНР появились на фоне американо-китайского торгового конфликта. "Китай обеспечивает до 90 процентов потребления сои за счет импорта. Поскольку поставки сои из США в КНР снижаются, Китай ищет новых партнеров, которые могут заместить американскую продукцию, это в том числе и Россия", - пояснил он.
Торгпред также отметил, что Россия постоянно расширяет структуру поставок сельхозпродукции в КНР. "В начале года начались поставки замороженного мяса птицы из России, - рассказал Инюшин. - Российская мороженая птица в том числе поставляется для сети "Макдоналдс" в Китае. Пошли первые поставки молока. В июне подписаны протоколы по допуску новых видов продукции: например, по допуску ячменя на китайский рынок. Ведутся активные переговоры по поставкам российской свинины".
Вместе с тем появляются и новые точки роста межрегионального взаимодействия. Наблюдатели уверены, что интересной площадкой для развития приграничного и межрегионального взаимодействия станет новая зона свободной торговли (ЗСТ) в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Ее открыли 30 августа - как будто специально под ВЭФ. Несомненно, что российской стороне на форуме будет интересно узнать о подробностях новой ЗСТ и обсудить перспективы присутствия в ней российских компаний. Общая площадь новой зоны составляет 119,85 квадратного километра. Территориально она разбита на три кластера. Один, площадью 79,86 квадратного километра, расположен в Харбине. Еще по одному находятся в пограничных городах Хэйхэ и Суйфэньхэ (площади ЗСТ в этих районах составляют примерно по 20 квадратных километров).
Харбинская часть зоны свободной торговли сосредоточится на сотрудничестве с Россией в сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов и туризма. В задачи кластера ЗСТ в Хэйхэ войдут развитие энергетического взаимодействия и производства экологически чистой продукции, а также модернизация пограничной инфраструктуры. Кластер в Суйфэньхэ будет в основном заниматься импортом леса и зерновых.
Согласно официальным документам, в течение ближайших трех - пяти лет в новой СЗТ будет сформирован эффективный механизм обеспечения торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального сотрудничества. В частности, на территории зон свободной торговли существенно облегчат процесс регистрации иностранного бизнеса, разрешат присутствие компаний, предоставляющих платные образовательные услуги, со стопроцентным иностранным капиталом в сфере коммерческого образования. Администрациям ЗСТ разрешат самим разрабатывать поощрительные меры для привлечения иностранного капитала.
Предполагается и постепенное введение системы возврата или освобождения от налогов при торговле услугами. Будет оптимизирован процесс карантинного контроля при ввозе свежей пищевой и сельхозпродукции. Наконец, будет упрощен процесс и введены меры поддержки трансграничной электронной торговли. В Китае надеются, что все эти меры придадут новый импульс сотрудничеству с его северным стратегическим партнером - Россией.