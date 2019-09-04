Во Владивостоке открывается Восточный экономический форум

Восточный экономический форум в этом году обещает стать резонансным как по числу гостей, так и по объему привлеченных инвестиций. По оценке Минвостокразвития, объем соглашений, подписанных на форуме, превысит три триллиона рублей.

"В прошлом году объем соглашений, подписанных на форуме, составил 3,1 триллиона рублей. В этом году мы ожидаем не меньших результатов. Сейчас все эти документы находятся в финальной стадии доработки. Нам важно, чтобы все соглашения были максимально качественными, работали на развитие нашего региона", - сообщил "РГ" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов (полностью интервью с ним читайте на сайте rg.ru в разделе "Тематические приложения", выпуск "Форум").

На территории Дальневосточного федерального округа сейчас реализуются почти 1,8 тысячи инвестиционных проектов (объем инвестиций по соглашениям составляет 3,8 триллиона рублей (фактически вложено уже 540 миллиардов).

Ожидается, что его посетят более восьми тысяч делегатов из 65 стран. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Цифры говорят сами за себя. Более 1700 резидентов реализуют в ТОР (территория опережающего развития) и СПВ (Свободный порт Владивосток) проекты на 60 миллиардов долларов. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Уже реализовано 230 проектов, вложено более шести миллиардов долларов, создано более 25 тысяч рабочих мест. "Когда пять лет назад мне задавали вопросы, что получится в результате организации территорий опережающего развития, то, скажу совершенно честно, мы думали о десятках новых проектах, может быть, сто, двести, триста, - вспоминал Юрий Трутнев. - Но если бы меня тогда спросили, сколько получится через пять лет, цифру 1700 я бы не назвал, конечно. Амбиции были все-таки поскромнее. ТОРы и СПВ себя оправдали".

1700 резидентов реализуют в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке проекты на 60 миллиардов долларов

Сегодня режимов ТОР и СПВ для инвесторов уже недостаточно. Известно, что при работе над системой льгот арктическим инвесторам возникли предложения, как улучшить систему преференций бизнесу на Дальнем Востоке. Именно на ВЭФ станет ясно, как именно.

Конкуренция за инвестора в Азиатско-Тихоокеанском регионе обостряется. "В условиях надвигающегося мирового кризиса, который провоцируется торговой войной США и КНР, значение расширения экономических связей вне американо-китайской системы приобретает особое звучание. Сам Китай будет вынужден искать новые возможности для повышения независимости от экспорта в США. К 2024 году ожидается рост товарооборота РФ и Китая до 200 миллиардов долларов, и это далеко не предел и не единственная повестка дня для Восточного экономического форума, - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Россия может предложить своим партнерам такие проекты, как особые экономические зоны для организации конкурентных производств, развитие маршрута "Северного морского пути", железнодорожного сообщения из Южной Кореи до Европы, а также ряд энергетических проектов, включая газопровод "Сахалин - Хоккайдо".

Конкуренция в мировой экономике повышается, и от расширения экономических связей и доступа к ресурсам зависит будущее экономик региона. Россия в этом отношении становится неким системным интегратором, который может объединить усилия правительств восточных экономик для расширения их возможностей по экспорту товаров наиболее эффективными путями до Европы.