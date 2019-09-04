Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора

Глава Забайкальского края Александр Осипов и президент ООО "Корпорация Мосстройтранс" Чочуя Мераби на полях V Восточного экономического форума заключили соглашение о взаимном сотрудничестве.

Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты. В том числе в развитие логистики и реализацию экспортно-импортного потенциала, улучшение дорожно-транспортной и иной инфраструктуры.

Кроме того, планируется направить 300 миллионов рублей на социальную сферу: здравоохранение, культуру, образование, спорт и так далее.

Соглашение будет действовать до конца 2028 года. За это время планируется реализовать ряд инвестиционных проектов. Среди них разработка Кутинского и Урейского месторождений угля.

Благодаря появлению нового инвестора в регионе к 2022 году появится около 600 новых рабочих мест. А бюджет края получит более одного миллиарда рублей налогов и сборов.