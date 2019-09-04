Из Минска с III детского чемпионата мира по блицу и быстрым шахматам, который состоялся в августе, Вероника Шубенкова из маленького города Бор Нижегородской области привезла золотую медаль за победу в быстрых шахматах в своей возрастной категории. Она набрала восемь очков из девяти возможных.

Занимаясь шахматами всего шестой год, этот чудо-ребенок уже успел, не считая свежей победы, стать бронзовым призером чемпионата мира по классическим шахматам в 2016-м, чемпионом мира по блицу и быстрым шахматам, чемпионом России по блицу и чемпионом Европы по классическим шахматам в 2017-м, а также серебряным призером чемпионата мира-2018 по быстрым шахматам. Входит в состав сборной России по шахматам.

Корреспондент "РГ" встретился с Вероникой, ее мамой и тренером, чтобы докопаться до причин успеха юной шахматистки, да и просто познакомить читателей с этим очаровательным, улыбчивым ребенком.

Сначала осторожничает, а потом рискует

Тренируется Вероника с 2013 года в борском спортивно-оздоровительном комплексе "Выбор" под руководством женского мастера ФИДЕ Гузели Якушенковой.

- Каков стиль игры Вероники? За счет чего, как вы считаете, она побеждает? - спрашиваю тренера.

- В начале игра у нее осторожная, ответственная, - рассказывает Гузель. - Строит фундамент партии, как я ее учила. Потом эта осторожность потихоньку перерастает в агрессивность. Если к середине игры становится ясно, что дело идет к ничьей (а ничьих она не любит - может даже расплакаться при таком исходе), то она начинает рисковать, порой неоправданно. Ей всегда нужна только победа. И с годами она становится все более рисковой. Есть у нее еще такое замечательное свойство, как великолепная шахматная память. Ее она укрепляет тем, что решает самые сложные и красивые шахматные упражнения, которые я ей подкидываю. А вообще шахматы - это ее страсть, она буквально живет ими. Я уверена, что она может стать чемпионкой мира среди женщин, если будет играть классику и получит больше игровой практики.

Ангел-хранитель

Вероника пришла на тренировку с мамой - Ларисой Шубенковой, и это неслучайно. Мама - ее ангел-хранитель, психолог, врач и бессменный попутчик во всех поездках.

- У нас вся семья живет шахматами, мы растворены в Веронике, - призналась Лариса Шубенкова. - Турниры - это тяжелое испытание, как физическое, так и психологическое. Десять дней подряд, а партия в классических шахматах, бывает, длится до шести часов! Я всегда рядом - как психологическая поддержка. Благо что у меня есть педагогическое образование.

- А как с учебой в школе, успевает? - спрашиваю Ларису.

- Вполне. У нее всего две-три четверки в четвертях, остальные пятерки. Пропускаем, конечно, много, но потом нагоняем. Учителя идут нам навстречу.

Кстати, в борской школе N 1, где учится Вероника, есть уголок с большими напольными шахматами. На переменках Вероника с удовольствием играет со своими одноклассниками и детьми из других классов. Несмотря на свои титулы, чемпионка не задирает нос и охотно общается со сверстниками.

- Мне нравится, что в Веронике нет никакого зазнайства, - продолжает ее мама. - Она очень скромная, к ней тянутся. И дети, и их родители говорят, что благодаря Веронике стали интересоваться шахматами. Еще говорят, что Веронике давно пора завести аккаунты в соцсетях, чтобы она там выкладывала фотографии с чемпионатов, делилась эмоциями.

Дорасти до гроссмейстера

Вероника рассказала, что дедушка научил ее играть в шахматы, когда ей было пять лет.

- Я каждый день с нетерпением ждала дедушку после работы, чтобы с ним поиграть. Мне это очень нравилось! - вспоминает Шубенкова-младшая. - Он у нас еще и кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, кстати. А в шахматы мы с ним каждый год играем на семейных турнирах и всегда занимаем призовые места.

В шесть лет Вероника пошла учиться к Гузели Якушенковой. Спустя несколько месяцев школьница выиграла турнир в Нижнем Новгороде, причем у соперниц старше ее на год.

- На недавнем турнире в Минске сложно было выиграть? - задаю вопрос чемпионке.

- Да, сложно. Все соперницы были очень сильные, особенно из России, Беларуси, Монако, Украины и Вьетнама, - признается юная шахматистка. - Жалко только, что в блице победить не получилось: рискнула - и проиграла. Я когда маленькая была, то могла и поплакать от неудачи. Теперь у меня нет волнения. Есть только желание победы. Конечно, если выигрываю, то счастлива.

В свободное время Вероника любит играть в настольный теннис, кататься на коньках, гулять с подружками, рисовать, что-то мастерить из бумаги. А недавно сбылась давняя мечта девочки - ей подарили собачку, йоркширского терьера. Теперь и с ней гуляет.

- Хочу стать чемпионкой России по классическим шахматам. Потом - женским мастером ФИДЕ, а далее - международным гроссмейстером, - рассказывает о своих планах на будущее Вероника.

Кстати

В ближайшее время Вероника Шубенкова отправится в детский образовательный центр "Сириус" в Сочи, чтобы отдохнуть и потренироваться. К слову, среди шахматисток, прошедших "крещение" в "Сириусе", есть еще одна подающая надежды нижегородка - Екатерина Гольцева. "РГ-Неделя" рассказала о ней в статье "Спорт научил нас дисциплине". На чемпионате Европы-2019 среди девушек до 18 лет в Братиславе Екатерина и еще три спортсменки набрали по 6,5 очка, показав третий результат. С учетом дополнительных показателей Гольцева заняла четвертое место - достойный результат! А в турнире "Олимпийский рапид-2019. Лига А" (рапид - быстрые шахматы. - Прим. ред.), где участвовали взрослые спортсмены, преимущественно мужчины, Екатерина заняла пятое место. Так что уроки "Сириуса" дают результат.