Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане

Актер Вилле Хаапасало снял для скандинавского зрителя фильм о Татарстане, состоящий из дести серий. Об этом сообщили в Госкомитете по туризму РТ.

Презентация телепроекта прошла при поддержке посольства и торгового представительства РФ в Финляндии.

По словам Вилле Хаапасало, работа над фильмом заняла у съемочной группы две недели. За это время он успел самые интересные места в Татарстане.

Помимо Казани актер побывал на острове-граде Свияжск, в Камском Устье, Тетюшах, Великом Болгаре, Чистополе и других городах республики.

В ходе съемок, конечно же, не обошлось без знакомства с татарской кухней. Финский гость отведал национальное лакомство чак-чак и попробовал испечь пирог с картошкой и мясом вак-балиш.

Также актер поучаствовал в реставрации старинного деревянного дома в Казани, искупался в ледяном Голубом озере, попарился в русской бане, порыбачил на Волге и познакомился с имамом мечети "Аль-Марджани".

Вилле Хаапасало отметил, что в Татарстане его больше всего интересовало, как бок о бок сосуществуют представители разных национальностей и религий.

Три серии фильма есть в открытом доступе на финской медиа-платформе "Kalastus TV".