Отказом от полиэтиленовых пакетов, бумажными мешками для фруктов и овощей, раздельным сбором мусора уже мало кого удивишь.

Если отходы хорошо измельчить и присыпать рваными газетами, то черви справятся с ними очень быстро. Фото: Анна Кондратьева

Следующий этап - zero waste, или идеология "ноль отходов". Если создаваемые руками человека упаковку, батарейки, стекло перерабатывают на заводах, то что делать с органикой? Ее можно вернуть в природу, но не выкинув на свалку, а поместив в вермиферму. Проще говоря - домашнюю компостную яму, где живут черви, охотно поедающие пищевые отходы с вашего стола.

Ближе к природе

Пермячка Анна Кондратьева - опытный вермифермер: они с мужем поддерживают идею сокращения производства бытового мусора уже три года. И пищевые отходы, которые могут занимать до половины мусорного ведра, отправляют на утилизацию в компостер, где земляные черви перерабатывают их в биогумус - ценную плодородную землю. То же самое они делают в естественных условиях, поэтому существование этих маленьких и бесшумных тружеников так важно для сельского хозяйства и природы в целом.

Первый плюс - использование биогумуса в саду и огороде. Если своего участка нет, можно удобрять комнатные цветы. Или высыпать на газон - растения будут благодарны. Второй плюс - дополнительный заработок на продаже размножившихся червей рыбакам и начинающим вермифермерам.

- Конечно, использование вермикомпостера из экологических соображений - дело экзотическое, - рассказывает Анна. - В основном его покупают для разведения червей, а их потом продают рыбакам или зоомагазинам. Это считается одним из вариантов домашнего приработка. Но сейчас, на фоне роста интереса к zero waste и отходам в целом, я вижу, что все больше людей решаются на установку компостера дома.

Третий плюс - избавление от лишних отходов. Зачем? Все знают про пластик, который разлагается сотнями лет. Но какие претензии к органике?

Дело в том, что, несмотря на природное происхождение, пищевые и иные органические отходы (например, обрезки растений, сорняки, опавшие листья) все-таки опасны для окружающей среды. На свалке они становятся одним из самых мощных источников выделения парниковых газов, влияющих на изменение климата.

Процесс распада биоразлагаемых продуктов в кучах мусора происходит в условиях нехватки кислорода и сопровождается выделением так называемого свалочного газа, состоящего из метана, углекислого газа и сероводорода.

Переработка органики с помощью вермифермы сводит такие негативные последствия на нет. Не правда ли, достаточно причин, чтобы завести необычных домашних питомцев?

Домик для невидимых тружеников

В целом червям все равно, где заниматься переработкой отходов: в природе или на дому, главное для них - комфортные условия. Это не коты, не собаки и даже не рыбки. Черви не испытывают одиночества и потребности в общении: можно загрузить компостер едой и уехать на две-три недели, им будет чем заняться.

Сам компостер выглядит как несколько закрытых контейнеров, поставленных друг на друга. Их может быть три и больше. Подойдут и ящики для хранения фруктов, но можно купить устройство в специализированном магазине. Внизу конструкции располагается лоток без отверстий для сбора дренажной жидкости, а на верхних уровнях живут в земле черви.

Хозяину нужно регулярно их кормить: класть сверху пищу и присыпать ее соломой - от запаха. Любят червячки овощные и фруктовые очистки, особенно сладкие, например от арбуза. Основные их прихоти - затемнение компостера и уровень влажности внутри, он поддерживается с помощью субстрата из опилок, макулатуры, яичных поддонов.

Ноль отходов, ноль запаха

Итак, если питомцам нравится их новый дом, они будут размножаться, пока не достигнут стабильной популяции. Перенаселения можно не бояться - черви сами регулируют численность в зависимости от объема корма, площади и количества лотков. Для начала достаточно одной-двух тысяч особей, потом семейство может достигнуть пяти, а то и 10 тысяч.

За день они могут переработать отходы массой до половины собственного веса. Поэтому важно не давать им слишком много пищи, иначе черви не будут успевать всю ее съедать. Не надо добавлять корм, пока старый не исчезнет хотя бы на три четверти. Иначе появятся неприятный запах и незваные гости.

- Если говорить о проблемах, которые могут возникнуть при компостировании в квартире, то я выделила бы две: недостаточный аппетит червей и фруктовые мошки, - советует Анна начинающим вермифермерам. - Но если отходы перед подачей хорошо измельчить и присыпать рваными газетами, то съедят их питомцы быстрее и мошкам в компостере делать будет нечего.

Варвара Пушкова, еще одна владелица вермифермы из Перми, завела домашний компостер всего несколько недель назад. Не скрывает, что поначалу могут возникнуть вопросы: почему черви вылезают из ящиков и засыхают, откуда взялись белые червячки, которых раньше не было?

- Кстати, с наиболее распространенными проблемами компостера мы не сталкивались: ни запаха, ни мошек у нас нет, - рассказывает девушка. - Ну а другие вопросы помогут решить более опытные вермифермеры, их можно найти в сетевых сообществах или на экологических съездах в городе.

Ее коллега Анна Кондратьева считает, что начинающих в этом пока необычном для нашей страны деле необходимо поддерживать.

- Вермикомпостер - не космические технологии, он не требует никаких сверхусилий, - говорит она. - К сожалению, маловероятно, что в российских городах в скором будущем появятся отдельные контейнеры для сбора биомусора, поэтому для людей, понимающих угрозу пищевых отходов на свалках, домашнее компостирование - один из способов цивилизованного обращения с органикой.