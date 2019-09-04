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04.09.2019 11:39
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Саратовские олимпийцы получили байдарки по национальному проекту

В Саратовскую областную спортивную школу олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ поступил спортивный инвентарь по федеральному проекту «Спорт – норма жизни», входящему в национальный проект по демографии.
Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Как сообщает областное министерство молодежной политики и спорта, школа олимпийского резерва получила 12 байдарок, 7 каноэ, современный катер и другое необходимое снаряжение и оборудование. Приобретенный спортинвентарь позволит саратовцам готовиться к спортивным соревнованиям самого высокого уровня. В Саратове традиционно сильная спортивная школа по гребле, и местные спортсмены ежегодно завоевывают медали на международных стартах.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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- Наша школа в числе первых попала в федеральный проект. В предолимпийский год, когда спортсмены активно готовятся к будущим соревнованиям, это особенно важно. Несколько наших спортсменов проходят олимпийскую подготовку, среди них лидер женской российской байдарки Кира Степанова, которая уже завоевала олимпийскую лицензию в Токио, - рассказал директор СШОР по гребле на байдарках и каноэ Сергей Лукьянов.

Как объясняют в СШОР, инвентарь приобретали с учетом особенностей тренировок, как высококлассных гребцов, так и начинающих юных спортсменов, кто делает первые шаги в этом виде спорта.

- В истории саратовской гребли на байдарках и каноэ такой массовой закупки инвентаря не производилось никогда. Важно отметить, что помимо приобретения современных гоночных лодок, закуплен инвентарь и для осуществления тренировочного процесса молодыми тренерами, - говорит старший тренер Саратовской области по гребле на байдарках и каноэ Сергей Шевчук.

Как рассказали в спортшколе, уже в ближайшее время на озере Сазанка, где находится база школы, юные гребцы начнут занятия на новых лодках.

- В нашем виде спорта без хорошего снаряжения медали завоевать трудно. Современная подготовка требует обновления лодок, новые модели которых позволяют спортсменам достичь максимальных скоростей и результатов, ведь борьба на спринтерских дистанциях идет на доли секунды, - говорит бронзовый призер Первенства мира среди юниоров до 19 лет по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Моргунов.

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