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04.09.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Скрывающийся за рубежом экс-прокурор Прикамья оправдан по амнистии

Текст: Алексей Трапезников

Сегодня Ленинский районный суд аннулировал ранее вынесенный приговор экс-прокурору Пермского края Александру Кондалову. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий.

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Как пояснили "РГ" в секретариате суда, экс-прокурор был освобожден от наказания, а его судимость погашена на основании постановления Госдумы РФ от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы".

Напомним, что уголовное дело в отношении Александра Кондалова было возбуждено в 2017 году. По версии следствия он, занимая ранее должность руководителя управления Ростехнадзора, подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов крупной нефтедобывающей компании. В документах содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности объектов. В результате это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 миллионов рублей.

Суд над экс-прокурором региона проходил заочно, поскольку после возбуждения уголовного дела он уехал в Израиль. Александра Кондалова объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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