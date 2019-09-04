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04.09.2019 16:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах открылась школа с инновационной образовательной средой

Текст: Петров Евгений
С началом учебного года в Чебоксарах открылся корпус "Т" Гимназии №5. Новая школа, рассчитанная на 1100 учащихся, появилась в микрорайоне "Волжский-3".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Спроектирована она в соответствии требованиями организации современной цифровой среды и с учетом лучших практик эффективного использования здания школы. Здесь организованы так называемые умные пространства, которые направлены на вовлечение учеников в производственную и исследовательскую деятельность. Занятия в школе будут проводиться, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с вузами.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Помещения технологического и лабораторного практикумов оснащены учебным оборудованием. В школьных лабораториях есть все необходимое для работы с тканью, металлом, деревом, пластиком. Здесь также можно будет заниматься 3D-моделированием, углубленным изучением биологии, физики и химии.

В школе предусмотрены многофункциональные рекреационные зоны, в которых будет учитываться интерес каждого ребенка. В старших классах в них планируется чтение лекций по различным дисциплинам. В физкультурно-оздоровительном блоке размещены два зала для занятий спортом, а также бассейн.

На церемонии открытия учебного корпуса глава региона Михаил Игнатьев отметил, что новые школы, соответствующие современным требованиям, строятся в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

Фото: Евгений Петров
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Всего на строительство корпуса "Т" было направлено свыше 920 миллионов рублей, из них более 90 миллионов - на оборудование школы средствами обучения и организации. Эти средства выделили республиканский и муниципальные бюджеты.

Как отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, новая школа позволит "разгрузить" соседние общеобразовательные организации и сократить количество детей, обучающихся во вторую смену.

"Были люди, которые не верили, что школу построят в срок. Несмотря на это, сегодня, в День знаний, новая школа в "Волжском-3" на 1100 учеников открыла свои двери. Ребята, не верьте тем, кто говорит - ты не справишься, ты не сможешь, у тебя не получится. В этой школе созданы все условия для того, чтобы каждый из вас достиг своего успеха, получил наилучший результат, достиг своей победы", - отметил Алекскей Ладыков на открытии школы.

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