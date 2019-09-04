В Оренбуржье 15 000 детей получили помощь к новому учебному году

Новости

Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города 19:33
Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 19:02
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 18:52
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 18:45
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 18:38
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 18:38
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 18:35
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 18:25
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 18:22
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске 18:19
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве 18:17
Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане 18:14
Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского 18:11
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с трупом 18:05
Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор" 17:59
В Волгограде оцифровали одну из первых отпечатанных на Руси книг 17:54
Путин рассказал Моди про медведей 17:53
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 17:44
Путин показал Моди два вертолета 17:38
Два человека погибли при столкновении поезда с иномаркой в Ленобласти 17:35
Видео с кражей тачки подростками на Кубани стало хитом в Сети 17:35
Аэропорт Волгограда может стать транспортным хабом юга России 17:33
Премьер РБ: Минск и Каир должны снять барьеры во взаимной торговле 17:27
В Волгограде ради группы "Ленинград" изменили расписание электричек 17:24
В Анапе задержали находившегося в розыске лжеполковника 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 17:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье 15 000 детей получили помощь к новому учебному году

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье подвели итоги традиционной благотворительной акции "Соберем ребенка в школу". Помощь к новому учебному году получили 15,2 тысячи детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Благотворительный марафон прошел во всех городах и районах Оренбуржья. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области Благотворительный марафон прошел во всех городах и районах Оренбуржья. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
Благотворительный марафон прошел во всех городах и районах Оренбуржья. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области

В этом году акция, организованная министерством социального развития области, стартовала 15 июля: благотворительный марафон прошел во всех городах и районах Оренбуржья.

- Были привлечены средства из различных источников: местный бюджет, спонсоры, общественные организации и частные лица, - уточнили в ведомстве. - На базе комплексных центров социального обслуживания населения действовали 97 пунктов по приему благотворительной помощи.

Фото: Николай Гагарин
В Оренбуржье к 2025 году ликвидируют вторую смену в школах

К акции присоединились муниципалитеты и сельские администрации, государственные и бизнес-структуры, филиалы банков, ведущие предприятия и организации, рынки и торговые комплексы, депутаты и просто неравнодушные жители Оренбуржья.

По итогам акции помощь в виде школьной и спортивной формы, обуви, ранцев и канцтоваров, а также купонов на покупку товаров получили 15,2 тысячи детей. В городах и райцентрах прошли ярмарки, где можно было приобрести школьные принадлежности по доступным ценам.

- В муниципальных образованиях из различных источников финансовую и натуральную помощь к школе получили 7 945 семей на сумму 6 миллионов 550 тысяч 183 рублей, - уточнили в минсоцразвития. - Кроме того, материальная помощь на подготовку к школе из областного бюджета оказана 699 семьям на сумму 5 миллионов 281 тысячи 500 рублей.

Не остались без подарков и воспитанники социально-реабилитационных центров и кризисных отделений. Им переданы 119 рюкзаков, собранных по инициативе сотрудников областных органов власти. На сегодня в этих учреждениях проживают 270 детей, 40 из них - первоклассники.

Справка "РГ"

Акция "Соберем ребенка в школу" впервые была организована в 2004 году по инициативе Союза общественных организаций "Женщины Оренбурга" и горадминистрации Оренбурга. Вскоре мероприятие приобрело областной масштаб. Благодаря акции ежегодно более 10 тысяч детей получают различные виды социальной помощи.
 

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может