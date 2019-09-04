В Оренбуржье 15 000 детей получили помощь к новому учебному году

В Оренбуржье подвели итоги традиционной благотворительной акции "Соберем ребенка в школу". Помощь к новому учебному году получили 15,2 тысячи детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный марафон прошел во всех городах и районах Оренбуржья. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области

В этом году акция, организованная министерством социального развития области, стартовала 15 июля: благотворительный марафон прошел во всех городах и районах Оренбуржья.

- Были привлечены средства из различных источников: местный бюджет, спонсоры, общественные организации и частные лица, - уточнили в ведомстве. - На базе комплексных центров социального обслуживания населения действовали 97 пунктов по приему благотворительной помощи.

К акции присоединились муниципалитеты и сельские администрации, государственные и бизнес-структуры, филиалы банков, ведущие предприятия и организации, рынки и торговые комплексы, депутаты и просто неравнодушные жители Оренбуржья.

По итогам акции помощь в виде школьной и спортивной формы, обуви, ранцев и канцтоваров, а также купонов на покупку товаров получили 15,2 тысячи детей. В городах и райцентрах прошли ярмарки, где можно было приобрести школьные принадлежности по доступным ценам.

- В муниципальных образованиях из различных источников финансовую и натуральную помощь к школе получили 7 945 семей на сумму 6 миллионов 550 тысяч 183 рублей, - уточнили в минсоцразвития. - Кроме того, материальная помощь на подготовку к школе из областного бюджета оказана 699 семьям на сумму 5 миллионов 281 тысячи 500 рублей.

Не остались без подарков и воспитанники социально-реабилитационных центров и кризисных отделений. Им переданы 119 рюкзаков, собранных по инициативе сотрудников областных органов власти. На сегодня в этих учреждениях проживают 270 детей, 40 из них - первоклассники.

Справка "РГ"

Акция "Соберем ребенка в школу" впервые была организована в 2004 году по инициативе Союза общественных организаций "Женщины Оренбурга" и горадминистрации Оренбурга. Вскоре мероприятие приобрело областной масштаб. Благодаря акции ежегодно более 10 тысяч детей получают различные виды социальной помощи.

