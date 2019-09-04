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Проект: В регионах

Диктуем моду

В Ульяновске выпустили интеллектуальную одежду
Текст: Евгений Трубняков (Ульяновск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 197(7955)
ООО "Риона" шьет модели одежды в соответствии с последними тенденциями моды. На вопросы "РГ" отвечает генеральный директор предприятия Юлия Петрова.
Фото: личный архив Ю.А. Петровой Фото: личный архив Ю.А. Петровой
Фото: личный архив Ю.А. Петровой

Юлия Альбертовна, что вы сейчас выпускаете?

Юлия Петрова: Стильную верхнюю одежду для детей, школьную форму, и не только. В свое время активно одевали женщин. Детское направление интересно прежде всего своей небольшой конкуренцией. Не только это, но и любое другое направление реализую максимально хорошо, повышая при этом свой собственный уровень и соревнуясь сама с собой. Стараюсь сегодня сделать лучше, чем было вчера. Поэтому все наши проекты всегда были и будут успешными!

Вы окончательно перебрались в столицу и теперь переведете туда производственные цеха?

Юлия Петрова: Нет, все останется на своих местах. К Москве у меня особое отношение на самом деле. Планирую реализовать там новые идеи, выгодные нашему предприятию.

Находясь в самом центре столицы среди множества красиво одетых людей, сразу понимаешь, в ногу со временем идешь или нет. Сейчас у нас даже появилось ощущение, что мы находимся на самом гребне волны, чуть-чуть впереди конкурентов.

На что вы в первую очередь ориентируетесь при изготовлении одежды?

Юлия Петрова: На все сферы жизнедеятельности человека. Стремимся перейти на совершенно новый уровень конструирования одежды, в который помимо модного стиля мы добавим продуманность, интеллектуальность и инжиниринг. Думаю, аналога такого нет не только в России, но и в мире.

Какие у вас планы на перспективу?

Юлия Петрова: Создаем в столице лабораторию модного стиля. Для разработки, изготовления опытных образцов и коммерциализации изделий. Собственно, это и есть главная часть всей нашей работы. Чтобы понять, как двигаться дальше, я много времени уделяю учебе в Высшей школе экономики и других учебных центрах. Тем более что в Москве сегодня можно найти большое количество направлений развития, главное - они все доступны.

 

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