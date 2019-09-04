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Все, что хочешь, - под окном!

Благоустроенный двор появился в Кировском районе Новосибирска при участии депутатов горсовета
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 197(7955)
В левобережной части Новосибирска появился настоящий чудо-двор, ставший любимым местом прогулок как для маленьких жителей улицы Саввы Кожевникова, так и для их родителей. Главная гордость - спортивные сооружения. По словам председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, это прекрасный пример комплексного освоения придомовых территорий. Жители даже намерены выдвинуть свой двор на всероссийский конкурс, ведь проект они создавали сами.
Покататься на рампе во дворе на Кожевникова приезжают ребята со всего города Фото: Никита Зайков/РГ Покататься на рампе во дворе на Кожевникова приезжают ребята со всего города Фото: Никита Зайков/РГ
Покататься на рампе во дворе на Кожевникова приезжают ребята со всего города Фото: Никита Зайков/РГ

Двор лишь условно относят к домам №№ 11 и 13 по улице Саввы Кожевникова, на самом деле его окружают шесть девятиэтажек с тысячами жильцов.

- Этот двор - заслуга тех, кто здесь живет, - подчеркнул Дмитрий Асанцев. - Его давно ждали, он был одним из наказов избирателей мне как депутату от этого округа и депутату Законодательного собрания области Вениамину Паку. Люди вложили душу в проект, работая над его созданием и защищая в различных инстанциях. Пожелания жителей мы оформили документально. Кроме того, были отремонтированы внутриквартальные проезды, расширены парковочные карманы.

По словам председателя ТОС "Кожевниковский" Галины Климук, жильцы сами выбирали покрытие для основных игровых зон - остановились на прорезиненном настиле.

- Это чуть затратнее других вариантов, - пояснила глава ТОС, - но мы понимаем, что безопасность детей важнее. Главное, что у нас появилась спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол, флорбол. И качелей теперь на всех хватает, и различных горок. А еще есть рампа для самокатов - говорят, ни в одном дворе города такой нет. К нам ребята чуть ли не со всего Новосибирска едут и мы всем рады.

К слову, флорбол - это не забава, а современный вид спорта, обретающий все большую популярность. Это разновидность хоккея для зала, но площадки под открытым небом также подходят. В отличие от хоккея на льду, особые флорбольные клюшки почти невесомы, а в мяче и вовсе 23 грамма. Неудивительно, что маска и щитки тут нужны лишь вратарям, а полевые игроки бегают в майках и шортах. В честь открытия двора и спортплощадки на Кожевникова провели турнир по флорболу.

- Это активный, но не травмоопасный вид спорта, который к тому же не требует серьезной экипировки и особых затрат, - поясняет инструктор МБУ "Спортивный город" Иван Шаповалов. - Игра еще с 1970-х годов динамично развивается в Европе, особенно в ней сильны скандинавы. У нас показывают неплохие результаты омичи. Новосибирск, по сути, только начинает развивать флорбол, но, думаю, очень скоро мы составим достойную конкуренцию.

Довольны и любители фристайла - мастера выделывать разнообразные трюки на специальных велосипедах и самокатах. Раньше им приходилось упражняться в этом искусстве прямо под окнами домов - шум раздражал старшее поколение. Конфликт поколений разрешила та самая рампа.

- На велосипеде здесь сложновато выполнять серьезные трюки, а для самокатов рампа просто идеальна. К тому же для велосипедистов есть подобное сооружение в десяти минутах ходьбы, а это дает возможность потренироваться и на малых колесах, в том числе на скейтборде. Особенно для начинающих оно подходит как нельзя лучше, - уверен юный фристайлер Владимир Передков.

Взрослые тоже рады тому, как преобразился двор. Говорят, теперь здесь не только детям и внукам весело, но и взрослым комфортно.

- Раньше двор был засыпан щебенкой, понятно, что у детей - постоянно содранные коленки, ладошки. Лавочек вообще не было. А теперь можем хоть целый день со своими непоседами гулять, ведь мы сюда каждый день приходим, - улыбаются бабушки Наталья Белова и Елена Лунина.

Прямая речь

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов г. Новосибирска:

Фото: Татьяна Кравченко

- С 2017 года в стране реализуется федеральная партийная программа "Единой России" по благоустройству дворовых площадок, благодаря которой удалось получить основной объем финансирования для этого объекта. Также выделены средства по муниципальной программе. В общей сложности на обустройство двора было направлено порядка пятнадцати миллионов рублей.

В рамках данной программы в Новосибирской области за два года сдано 366 объектов, на этот год запланировано 223 площадки. Что касается Новосибирска, то 46 дворов, включенных в план на 2019 год, уже обустроено. При этом растет и финансирование: если в прошлом году мероприятия программы в областном центре предусматривали затраты в 650 миллионов рублей, то теперь - 850 миллионов.

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