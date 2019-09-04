Ход восстановительных работы в Тулуне оценил Владимир Путин

Аварийно-восстановительные работы в районах Иркутской области, подтопленных в результате летних паводков, завершились. Но продолжается ремонт и строительство жилья, социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Режим ЧС тоже сохраняется. Его снимут лишь после того, как полностью будет решен жилищный вопрос. Такое решение было принято на совещании в Тулуне в ходе поездки президента России Владимира Путина в Иркутскую область

Президент, как и обещал, приехал в регион 2 сентября оценить ход восстановительных работ. А поскольку его приезд совпал с первым днем учебного года, то Владимир Путин поздравил с Днем знаний ребят из тулунской школы N 6.

Эту школу после наводнения признали подлежащей восстановлению. Капитальный ремонт провели в нескольких учебных и служебных кабинетах, фойе и гардеробе, коридорах и на складе пищеблока. На восстановительные работы было потрачено более 40 миллионов рублей.

А современное оснащение обошлось в 100 миллионов. У школы появилось настоящее футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для воркаута (комплект турников и уличных тренажеров), в классах - интерактивные доски и новое лабораторное оборудование. Завершается монтаж мастерских для занятий столярно-слесарным делом и домоводством.

С 1 сентября сюда перевели почти 500 детей из школы N 20, которую дважды топило за лето. Чтобы принять несколько сот новых учеников, пришлось ввести вторую смену. Но это всего лишь на год. Новое здание для двадцатойвозведут в другом районе Тулуна уже к следующей осени.

Президент оценил спортивное поле, осмотрел здание, побывал на уроках, пообщался с педагогами и учениками.

- Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали старшим. Хотел бы и вас, и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году, - обратился он к притихшим школьникам.

Напомним, в июне и июле в самом Тулуне и еще четырех районах: Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском - затопило более 30 школ и детских садов. 21 здание отремонтировали уже к 1 сентября, еще шесть строительные бригады должны сдать чуть позднее. А две школы и три детских сада решено не восстанавливать, а построить вместо них новые.

Эти данные были озвучены позднее на совещании. На нем прозвучала информация о выдаче свидетельств о предоставлении соцвыплат на приобретение жилья. Так, по данным правительства Приангарья, на 1 сентября органы соцзащиты Иркутской области приняли свыше четырех тысяч заявлений на получение свидетельств. Выдано 2008 сертификатов, из которых оплачены 157.

Как пояснили представители Минстроя РФ, выдача свидетельств идет не столь высокими темпами, как хотелось бы, в силу объективных причин. Во-первых, после повторного паводка в полную негодность пришли полторы тысячи помещений, где планировалось делать капремонт. Это потребовало повторного обследования. Во-вторых, нескольким тысячам семей пришлось в суде доказывать факт проживания в затопленных домах, право собственности на них. По 1243 семьям решения пока не приняты. Президент поручил ускорить процесс обеспечения пострадавших новым жильем. Наконец, много времени занимает проверка Роскадастра - имеют ли заявители второе жилье или долю в нем (по закону граждане, владеющие другим жильем, кроме утраченного, не имеют права на свидетельство). Президент поручил ускорить процесс выдачи и быстрее решить жилищный вопрос.

Напомним, в конце августа правительство Иркутской области выделило 1,7 миллиарда рублей из регионального бюджета на приобретение домов или квартир для семей, имеющих второе жилье. Это позволило отказаться от проверки данных кадастра и ускорить прохождение заявок на выдачу свидетельств.

Отдельное внимание было уделено капитальному ремонту домов. Напомним, что из-за дождливого лета уровень грунтовых вод остается очень высоким, во многих домах вода стоит в подпольях, из-за чего начать полноценные восстановительные работы невозможно. Также на совещании был поднят вопрос о работе банков с населением в подтопленных территориях - в частности о необходимости реструктуризации кредитов.

Кстати

Губернатор Сергей Левченко вручил ключи от новых автобусов школам и детским садам в территориях, пострадавших от паводка сегодня, 2 сентября. Четыре автобуса переданы в Тулунский район, три - в Тулун, два - в Чунский район.

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