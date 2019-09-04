Эта программа задумана как курс лекций и семинаров для людей самых разных профессий: полицейских, врачей, железнодорожников, авиаторов, а также работников почты, кафе, ресторанов и кинотеатров. По мнению авторов проекта, доброжелательное обслуживание в этих организациях для инвалидов особенно важно. Корреспондент «РГ» встретилась с общественником, чтобы узнать, в чем секрет взаимопонимания между людьми здоровыми и теми, чьи физические возможности ограничены.

"Чего только не наслушался!"

Александр, когда вы поняли, что такая программа, как "Принять нельзя отказать", необходима Красноярску?

Александр Ткачев: По сути, я стал общественником всего несколько лет назад, когда, устав сидеть в четырех стенах, сам, на свои деньги, построил подъемник, помогающий выходить на улицу. Тогда, в 2016 году, программа доступной и безбарьерной среды в России только начинала реализовываться. Стал меняться и Красноярск, подстраиваясь под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. И меня стали приглашать на различные мероприятия, тестирующие "проблемные точки" - места и ситуации, когда инвалидам в городе не комфортно.

Одним из таких "камней преткновения" были автобусы: многие водители попросту игнорировали инвалидов. Вместе с департаментом транспорта мы стали проводить совместные рейды, порой по нескольку за неделю. Я стоял на остановке и ждал, как отреагирует на мое появление водитель маршрутки. Бывало по-разному. И проезжали мимо, и тормозили слишком далеко от меня. Порой водитель останавливался в положенном месте, но категорически отказывался откинуть аппарель и помочь забраться в автобус: "Я не обязан этого делать!" Все эти случаи работники департамента транспорта снимали на камеру и потом устраивали разбор полетов с владельцами проштрафившихся маршруток. Такие рейды длились два года. Чего я не наслушался за это время! Иногда чуть до драки не доходило… Причем часто недовольны были не только водители, но и пассажиры. Негодовали, что могут опоздать, пока шофер тратит время на помощь инвалиду. Приходилось общаться с людьми, объяснять, что маломобильные тоже люди и имеют право ездить в общественном транспорте. Тогда я и задумался: как наладить взаимопонимание?

О чем не знает МЧС

Но автобусами жизнь инвалидов не ограничивается. Они ходят в магазины и кафе, посещают поликлиники и театры… Но не везде встречают радушный прием.

Александр Ткачев: И таких ситуаций множество. Обратил внимание: многие хотели бы помочь инвалиду, но не знают, как. Например, каждый раз, приезжая в кафе посидеть с друзьями, прошу персонал помочь мне выбраться из машины и достать из багажника коляску. Люди откликаются с удовольствием, но им не хватает знаний, они не понимают, как правильно это сделать. Приходится объяснять на ходу. После сотого такого разъяснения понял: нужны памятки-брошюры с подробной инструкцией на подобные случаи жизни. Или лекции с просмотром видеороликов. Необходимы даже практические занятия!

Порой человек думает, что подкатить инвалида к пандусу легко и просто, но не принимает в учет совокупный вес коляски и сидящего в ней. Вот недавно читал лекции сотрудникам сети красноярских ресторанов. Не представляете, сколько вопросов мне задали! Как вообще общаться с колясочником, как ввезти или вывезти его из помещения, если в нем узкий дверной проем, поднять или спустить по ступенькам. После одного случая с удивлением понял, что о многих вещах не знают даже сотрудники МЧС! Однажды, когда у меня еще не было подъемника, в подвале нашего дома начался пожар. Я живу на первом этаже, риск задохнуться в дыму был велик. Прибыли пожарные, один из них пытался спустить меня на коляске по ступенькам подъезда, но делал это неверно! Он вез коляску, держась позади и наклонив меня вперед, так что я в любой момент мог выпасть и что-нибудь себе сломать.

А как правильно?

Александр Ткачев: Спускаться по лестнице спиной вперед и везти коляску, максимально отклонив ее так, чтобы инвалид находился в полулежачем положении. В общем, первую методичку я сделал, используя свой опыт, для водителей маршруток и кондукторов. Даже не думал, что она станет такой популярной - разошлась вмиг. Вторая инструкция объясняла как раз подъем и спуск по ступеням, с фотографиями. Так и начался наш проект.

Учиться нужно всем

На кого в большей степени он ориентирован?

Александр Ткачев: Абсолютно на всех. В ходе презентаций и лекций выяснилась чудовищная вещь: практически никто не знает, как взаимодействовать с инвалидами: колясочниками, со слепыми и слабовидящими.

Недавно был случай. Моя машина оказалась в ремонте, и я вызвал такси. Надо было видеть ужас в глазах водителя, подъехавшего по адресу и обнаружившего человека в коляске! "Я вас не повезу, потому что боюсь ответственности", - заявил он мне. Или взять продавцов в магазинах. Вот пришел человек с тростью в супермаркет. Как понять: слепой он или слабовидящий? По трости. Если она белого цвета, значит, человек полностью слеп, ему нужно уделить особое внимание. Но многие ли это знают? Та же история с колясочниками. Часто люди, желая помочь, подбегают, хватаются за ручки кресла и начинают тащить. Не нужно так делать. Я, например, сразу напрягаюсь, потому что не вижу, что за человек стоит у меня за спиной, и не могу оценить его адекватность. Может, он пьян, с нарушенной координацией движений. И, пытаясь помочь, только навредит - например, уронит коляску вместе со мной.

А есть что-то, чему необходимо учить не здоровых, а инвалидов?

Александр Ткачев: Есть. Например, как правильно выбрать в толпе человека, к которому ты хочешь обратиться. Важно верно оценить потенциального помощника. Так, нежелательно беспокоить мам с колясками или детьми на руках. Пожилой? Прихрамывает? Или идет, согнувшись, а значит, у него, скорее всего, что-то болит? Руки заняты пакетами с продуктами? Тогда лучше подождать кого-то другого.

Кроме того, важно правильно попросить об услуге. Убедился на собственном опыте. Допустим, сидишь ты в машине, и, чтобы перебраться в коляску, нужно вытащить ее из багажника. Неверным будет просто выглянуть в окно и окликнуть человека: "Помогите, пожалуйста!" Откуда прохожий знает, что ты инвалид? Нужно открыть дверь, показать себя и начать разговор так: "Извините, пожалуйста, у меня нет ног, не могли бы вы помочь мне достать коляску?" "У меня нет ног" - ключевая фраза-маркер, которая сразу расставляет все по своим местам. Важно и правильно поблагодарить. Мало просто сказать спасибо. Я всегда прижимаю руку к сердцу и говорю: "Большое спасибо, вы мне очень помогли!" Это тоже фраза-маркер. Услышав искреннюю благодарность, человек будет рад и захочет помочь кому-то еще.

Конечно, люди разные, но правила хорошего тона никто не отменял, поэтому умение разговаривать необходимо обеим сторонам - и здоровым, и инвалидам. И последнее. Я убежден, что среда, дружелюбная к людям с ограниченными возможностями, должна начинаться от их дома. Если человек с инвалидностью не может выйти на улицу, какая разница, сколько официантов кафе прошло курсы его грамотного обслуживания? Он все равно туда не попадет. Поэтому в первую очередь нужны пандусы и подъемники. До конца года мы, общественники, в одном лишь Кировском районе Красноярска должны обследовать 273 адреса, где живут инвалиды, которые хотели бы, но не могут покинуть свое жилище. И придумать, как им помочь.

Из записок Александра Ткачева

- Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать и четко следуйте инструкциям. Начать катить коляску без согласия инвалида - то же самое, что схватить и понести человека без его разрешения.

- Не опирайтесь на кресло-коляску, не постукивайте по ней ногой в театре или кинотеатре. Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске - то же самое, что опираться или виснуть на здоровом собеседнике. Непроизвольно, машинально постукивать ногой по коляске - это как пинать человека по ноге. Инвалидное кресло - часть неприкасаемого пространства человека, который его использует.

- Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, располагайтесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Но ни в коем случае не приседайте перед коляской, как перед малышом. Если есть возможность, воспользуйтесь стулом, избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно запрокидывать голову. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему, который присутствует при разговоре.

- Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, что пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснять, к кому в данный момент вы обращаетесь.

- Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, даже если это доставляет вам удовольствие.