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04.09.2019 11:15
Проект: В регионах

Воздух станет чище

Новое оборудование за 20 минут выявит превышение выбросов в атмосферу
Текст: Алена Алова (Омск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 197(7955)
Омская общественная палата получила новые газоанализаторы. Оборудование способно обнаруживать сразу восемь загрязняющих веществ.

- Благодаря компактным размерам аппарата экстренные замеры можно проводить в любой точке. Получить средние результаты можно в течение двадцати минут, - сообщил член Общественной палаты Анатолий Соловьев.

Для того чтобы держать природоохранную ситуацию на контроле, в городе летом прошлого года открыли Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. И попали в точку.

- Если в прошлом году (с июля по декабрь) было зарегистрировано 1 923 обращения, то за восемь месяцев текущего года - 3 638. Самое горячее время - июль и август: 1 398 и 1 053 обращения соответственно, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. - Сейчас в центре работают два телефона, а в перспективе появится многоканальная линия. В распоряжении организации также имеется передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой в этом году выполнено 149 выездов на замеры, и в 54 случаях выявлены превышения ПДК.

По словам специалистов, эти данные с необходимой доказательной базой регулярно передаются в региональные и федеральные надзорные органы.

Сейчас в поле их зрения находятся почти четыре тысячи предприятий. Для системной работы по выявлению нарушителей, загрязняющих атмосферный воздух, глава региона Александр Бурков поставил перед минприроды задачу - оптимизировать работу с федеральными органами, а также выступил с законодательной инициативой об упрощении процедуры экологического контроля за работой предприятий. Это поможет максимально оперативно проводить проверки и ловить нарушителей за руку. Данный законопроект Госдума намерена рассмотреть уже в осеннюю сессию.

Тем временем специалисты минэкологии не сидят сложа руки и уже заключили соглашения с 28 предприятиями о возможности доступа на их территорию независимо от времени суток.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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