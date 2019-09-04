Из этих 90 тысяч - 9,5 тысячи вчерашних дошколят, севших за парту в первый раз. Мальчишек и девчонок встретили обновленные классы, с самым современным оборудованием. Чем удивит и порадует новый учебный год школьников? Какие инновации внедрены в учебный процесс? Каковы планы у города по дальнейшему развитию системы образования? Об этом - наш разговор с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым.

Старые - только стены

Дмитрий Викторович, сколько школ в Иркутске отремонтировали к новому учебному году? Что было сделано?

Дмитрий Бердников: Ежегодно к началу учебного года мы приводим в порядок все школы и детские сады. Это более ста учреждений образования. В них проведены работы по замене оконных и дверных блоков, ремонт помещений, систем отопления, водоснабжения и канализации, устройство ограждений территорий и теневых навесов. Кроме того, 1 сентября после капитального ремонта открылись две школы: 8-я и 9-я. Они были построены еще в 30-х годах прошлого века. Нашей задачей стало привести их к современным нормативным требованиям. В школах полностью поменяли перекрытия, кровлю.

Поставили новые окна, двери, перестелили полы, реконструировали входные группы, установили системы видеонаблюдения. По сути, от старых зданий там остались только несущие стены. Все остальное заменили полностью. Установили и новое современное оборудование. Начиная от столовых и заканчивая актовыми залами - все теперь оснащено по последнему слову техники. И не только в этих школах. Сегодня все новые и ремонтируемые учреждения образования мы оснащаем цифровыми комплексами. В них используется система "Умный город": устанавливаются камеры видеонаблюдения, узлы учета тепловой и электроэнергии, новейшее вентиляционное и погодоведомое (то есть управляющее климатическими системами здания в зависимости от погоды на улице) оборудование.

А какие технические новинки внедряются для обучения?

Дмитрий Бердников: Все новые и ремонтируемые школы оснащены высокотехнологичным оборудованием для практических работ. Например, для изучения определенных предметов, таких как физика и химия, используются специальные компьютерные программы. Кроме учебных классов предусмотрены отдельные кабинеты для занятий творчеством, спортивный и актовый залы, библиотека, игровые комнаты. В новых школах обязательно есть бассейны.

Упомяну 19-ю школу в Академгородке. Она имеет стационарный школьный планетарий, самый большой в России. Диаметр его купола 11 метров, вместимость - до ста человек. Это гордость всего Иркутска.

Должен сказать, что появление такого значимого объекта именно в нашем городе не случайно. Во-первых, Иркутск стал одним из первых городов в стране, где в школы вернули уроки астрономии. Именно наши, иркутские, ученые разработали единственный в своем роде учебник по этому предмету. Во-вторых, наша область является родиной прославленных героев-космонавтов - Бориса Волынова, Александра Полещука, Дмитрия Кондратьева. Так что у иркутских школьников есть достойные примеры для подражания. Для них создание такого планетария - это уникальная возможность сделать шаг в большую науку. На его базе организованы группы и кружки с углубленным изучением астрономии и астрофизики. Там занимаются учащиеся и из других школ.

Доступно каждому

В последние годы приоритет в строительстве социальных объектов отдается детским садам и школам. Причем возводятся они максимально быстро и с достойным уровнем качества. Что нового появилось в нынешнем, 2019-м?

Дмитрий Бердников: В этом году мы открыли долгожданную школу в микрорайоне Лесном на 616 мест. Помимо этого появились новый полноценный учебный блок 25-й гимназии на 500 мест и спортивный модуль на территории школы № 29. Построенные здания отвечают всем необходимым требованиям, оснащены современным оборудованием. Кроме того, мы уже начали возведение нового блока 14-й школы на 525 мест. В планах на ближайшие годы - строительство новых зданий на территориях пяти учреждений образования: школ № 53, 57, 75 и 76, а также гимназии № 44.

Сейчас много говорится о создании доступной среды. Как обстоит с этим дело в Иркутске?

Дмитрий Бердников: И в здании 25-й гимназии, и в школе в Лесном сделаны лифты для маломобильных граждан, подъемники. Также установлены пандусы, сделаны расширенные дверные проемы, специальные перила. Кроме того, санузлы, душевые, раздевалки также оборудованы в соответствии с требованиями доступной среды. В актовом зале также сделаны специальные места для маломобильных групп населения. В школе в Лесном возле бассейна оборудована вспомогательная установка для опускания в воду. Подобное оборудование устанавливается во всех новых школах, оно есть и в 19-й, и в 69-й.

В уже существующих учреждениях образования также ведутся работы по созданию необходимых условий для маломобильных школьников. Так, в прошлом году в соответствии с программой оборудовали 15 учреждений образования. Там установили пандусы, подъемники, провели ремонт входных групп, санузлов. На эти цели было выделено более девяти миллионов рублей. В этом году отремонтированы еще 12 образовательных учреждений с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Радует то, что все эти нововведения современные школьники уже не воспринимают как нечто необычное. Напротив, относятся как к должному.

От шахмат до "умных домов"

Очень высокая планка взята в Иркутске не только по строительству школ, но и по их наполнению, то есть по уровню предоставления услуг образования. Какие еще интересные новшества следует ждать ученикам?

Дмитрий Бердников: Все иркутские школы, разумеется, работают в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Каждый год они корректируются, внедряются какие-то новшества. Так, например, в течение ближайших двух лет в школьную программу добавится дисциплина "Шахматы". С этого года вернули в школы курс, который будет называться "Нравственные основы семейной жизни".

Если помните, раньше мы с вами изучали "Этику и психологию семейной жизни". И вот только сейчас его вновь начнут преподавать детям. Возвращение подобной дисциплины, на мой взгляд, очень важно. Кроме того, в наших школах сейчас внедряем интересные факультативы: "Образование в области прав человека", "Образование в области медиа", "Образование в области здоровья", "Цифровое образование". Также планируем, что дети будут изучать два иностранных языка: один - с 1-го класса, другой - с 5-го.

Еще один реализуемый в школах Иркутска проект называется "Цифровая школа". Ученики занимаются самым настоящим проектированием зданий, "умных домов". В работе используется цифровой образовательный ресурс Сколково "Якласс". Он позволяет дистанционно общаться ученикам и учителям, делать совместные проекты, презентации. В 19-й школе открыт первый и единственный в регионе конвергентный класс. В нем проходят обучение 30 учеников из разных районов Иркутска. Дети - на уроках и вне их - учатся познавать мир как единое целое, на основе междисциплинарной интеграции, а не как изучение отдельных школьных предметов. Раз в неделю учащиеся такого класса посещают ИРНИТУ, а в 10-11-х классах один день будут проводить на предприятиях и корпорациях.

Кстати, о детских садах

Чем порадовали дошкольников и их родителей? Какие детские сады открылись? Чем они будут отличаться от старых?

Дмитрий Бердников: В сентябре мы открываем три новых детских сада. Это детский сад № 1 по ул. Ярославского, № 296 (20-й Советский переулок), № 102 по ул. Академика Бурденко, 2/1 и в августе детей принял № 132 по ул. Касаткина, 3. Также в этом году заработает детский сад № 7 по ул. Зимней, 26. Всего в эти сады пойдут более 900 ребят. Причем детсады на Зимней и Ярославского - это здания, рассчитанные на 350 мест. Такой масштабный проект был реализован в Иркутске впервые. В этих современных детских садах сразу предусмотрены отдельные ясельные группы. Оборудованы физкультурный и актовый залы, бассейны. Для каждой группы есть отдельная игровая комната, буфетная. На территории обустроены игровые и спортивные площадки. Кроме того, к началу учебного года во всех детсадах проведен косметический ремонт, на прогулочных участках установлено новое игровое оборудование. В 2019 году на проведение капитального и текущего ремонтов детсадов предусмотрено более 83 миллионов рублей.