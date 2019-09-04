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04.09.2019 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе отец подарил новорожденную дочку соседке

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кемеровская полиция разыскала родителей, оставивших 1,5 месячного ребенка своей соседке.

Фото: iStock
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Жительница микрорайона "Южный" принесла в поликлинику 1,5-месячную девочку. Она рассказала врачам, что малышку вместе с документами ей принес сосед по подъезду. Он оставил ребенка и ушел. Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили, 19-летняя мать ребенка оставила новорожденную на попечение супруга и отправилась развлекаться с друзьями. Спустя четыре дня отцу надоело ухаживать за маленькой дочкой, и он решил оставить ее соседке, а сам также отправился к друзьям распивать спиртные напитки.

- В отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сообщает УМВД России по Кемеровской области.

Каждому из родителей девочки грозит штраф в размере до 500 рублей. Также полицейские обратились в органы опеки на с ходатайством о рассмотрении вопроса о лишении обоих кемеровчан родительских прав.

В настоящее время девочка находится в больнице. Ее здоровье в порядке.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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