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04.09.2019 11:18
Проект: В регионах

В лучших традициях

В Омской области появился первый заслуженный меценат
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 197(7955)
В начале учебного года сельские школьники Муромцевского района отметили необычное новоселье. Здесь появилась суперсовременная школа, созданная на условиях государственно-частного партнерства. Этого события в Петропавловке ждали два года. И вот свершилось.
Трехэтажная школа с бассейном - отличный подарок сельским ребятишкам Фото: Сергей Мельников Трехэтажная школа с бассейном - отличный подарок сельским ребятишкам Фото: Сергей Мельников
Трехэтажная школа с бассейном - отличный подарок сельским ребятишкам Фото: Сергей Мельников

Частные инвестиции в проект составили почти 310 миллионов рублей. Инициатива мецената Бориса Коваленко нашла поддержку у регионального правительства. За счет средств бюджета Омской области модернизированы котельная и тепловой узел, построены инженерные сети, системы электро- и водоснабжения, тепловая трасса, установлена локальная станция очистки воды. Еще семьдесят миллионов рублей вложили в закупку мебели, спортивного инвентаря, оборудование столовой.

Сегодня новая трехэтажная школа с просторными и удобными кабинетами полностью готова к учебному процессу.

- Она может принять более 260 учащихся. Пока у нас 202 ученика, но интерес к новому образовательному учреждению есть и у жителей соседних поселков, и в райцентре. Мультимедиа, интерактив, робототехника, мобильные классы, лингофонные кабинеты - это совсем другой уровень образования. Учиться и работать здесь интересно и престижно, - считает директор школы Юлия Солодких.

Неудивительно, что на новоселье собралась вся округа, приехали многочисленные гости. Родителей и учеников со знаменательным событием поздравил губернатор Омской области Александр Бурков.

- Сегодня у вас двойной праздник - начало учебного года и открытие новой прекрасной школы. Говорят, если прошел день, и ты не узнал ничего нового, значит, он прошел зря. Убежден: у вас таких дней не будет. И после занятий вы будете оставаться в школе, где есть бассейн, спортзал и много других увлекательных вещей. Желаю вам получить как можно больше знаний, любить науку, спорт, искусство, - пожелал новоселам Александр Бурков.

Кстати

Глава региона выразил благодарность Борису Коваленко за прекрасный подарок землякам. Благодаря инвестору в Петропавловке уже построены детский сад, библиотека, храм. Достижения инвестора в благотворительной и общественной деятельности, направленные на развитие региона, отмечены знаком отличия "За служение Омской области" первой степени. Кроме того, Коваленко первым в Омской области удостоен почетного звания "Заслуженный меценат Омской области". Обе награды губернатор вручил ему на церемонии открытия школы.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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