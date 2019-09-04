В омской школе на девочку упал кусок штукатурки

Неприятный инцидент омрачил начало учебного года в Омске. Сегодня утром в гимназии № 88 на голову десятиклассницы упал кусок штукатурки. На "скорой" девочку увезли в городскую травматологическую больницу № 3. К счастью, угрозы жизни нет.

- Пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей, - сообщили в городской администрации. - Несчастный случай произошел в коридоре на первом этаже у раздевалки спортзала.

Самое удивительное, что гимназию только что отремонтировали, а бюджет на это выделил 1,7 миллиона рублей. В мэрии пояснили, что деньги потратили на ремонт лестниц, покраску стен, обновление кафельной плитки. И как раз там, откуда свалилась штукатурка, смонтировали подвесной потолок. Но, судя по всему, сделали это криво.

- Штукатурка сначала упала на потолочное перекрытие, а затем с подвесного потолка уже на ребенка, - пояснили "РГ" в пресс-службе городской администрации.

Проверку по этому делу уже начала прокуратура, которая выяснит все обстоятельства ЧП, а также даст оценку законности действий органов образования по обеспечению безопасности школьников во время учебы.